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KITSAB, hükümet yetkilileriyle uzlaştı, eylem sonlandı

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Başbakan Tatar, 1 Temmuz’da turizmde açılıma gidileceğinin daha önce açıklandığına işaret ederek, turist akışının başlamasına kadar kapalı kalacak olan ve bir takım sıkıntı yaşayanlar için, 15 Haziran’da açıklanacak olan Toplumsal Dayanışma Paketi’nde bir takım ciddi açılımlar olacağını söyledi.

KITSAB, hükümet yetkilileriyle uzlaştı, eylem sonlandı

Turizmle ilgili taleplerini dile getirmek üzere Başbakanlık önünde eylem yapan Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Başbakan Ersin Tatar’la sağlanan uzlaşı sonucunu eylemi sonlandırdı.

Başbakan Ersin Tatar ve KITSAB Başkanı Orhan Tolun, görüşmeden sonra açıklama yaptı.

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) yetkilileri ile yapılan görüşmede uzlaşı sağlandı, Başbakanlık önündeki eylem sonlandırıldı.

Başbakan Tatar, KITSAB Başkanı Orhan Tolun, bazı bakanlar ile Birlik temsilcilerinin katılımıyla yer alan görüşme 12.30 sıralarında tamamlandı. Görüşme sonrasında Başbakan Tatar ile Tolun ,Başbakanlık önünde basına toplantı sonucuyla ilgili açıklamada bulundu.

Tatar konuşmasında, 1 Temmuz’da turizmde açılıma gidileceğinin daha önce açıklandığına işaret ederek, turist akışının başlamasına kadar kapalı kalacak olan ve bir takım sıkıntı yaşayanlar için, 15 Haziran’da açıklanacak olan Toplumsal Dayanışma Paketi’nde bir takım ciddi açılımlar olacağını söyledi.  

Tatar, “Burada özel sektöre, özel teşebbüse ve turizm alanında sıkıntılar yaşayanlara da bir takım özel öneri ve katkılar olacaktır. Açılımlar, Seyahat Acenteleri Birliği ile yaptığımız değerlendirmede yaptıkları öneriler de dikkate alınarak düzenlenmektedir” dedi.

Tüm sektörlere yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Tatar, koronavirüs salgının iyi yönetilmesiyle KKTC algısının fevkalade iyi bir noktada olduğunu, normalleşeme sürecinin doğru yönetildiği takdirde turizm faaliyetlerinin  ve turizme bağlı sektörlerde faaliyetlerin artacağına inandığını belirtti.

Tatar, herkesin elini taşın altına koyarak sıkıntıları aşmanın önemli olduğunu söyledi.

TOLUN

KITSAB Başkanı Orhan Tolun ise yaptığı konuşmada, görüşmede değerlendirmenin iki aşamalı gerçekleştirildiğini, ikinci aşamanın birinci aşamadaki gelişmelere göre şekillendirileceğini söyledi.

Tolun, “İlk aşama içerisinde büyük ölçüde taleplerimizin karşılandığını gördük. Belli bir dönemden sonra da durumu tekrardan değerlendireceğiz, Turizmin akışına göre. Ortak bir noktada buluşabildiğimiz için Başbakan ve bakanlara teşekkür ederiz” dedi.

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