Kitler Özmerter’in özel uçağıyla geldi

Ülkede koronavirüsün tespiti için sipariş edilen kitlerin ülkeye getirilmesi için İktisat Bank sahibi Mete Özmerter önceki gün özel uçağıyla ankara’ya kendisi uçarak aldığı kitleri ülkeye getirdi

Ülkede koronavirüsün tespiti için sipariş edilen kitlerin ülkeye getirilmesi için İktisat Bank sahibi Mete Özmerter büyük bir sorumluluk örneği gösterdi.

Normal uçak seferlerinin ülkeye gelmemesi nedeniyle kitlerin adaya getirilememesi sorun oluşmasına neden olmuş ve ülkenin işadamı Mete Özmerter kendi uçağı ile Türkiye’ye giderek kitleri alıp ülkeye geri döndü.

Pilatus PC 12 tipi jet uçağıyla önceki gün saat 15:00’te Ercan’dan Ankara Esenboğa Havaalanı’na uçan Özmerter, saat 17:30’da aldığı sağlık malzemelerini ülkeye getirdi.

Uçuşu yalnız gerçekleştiren Mete Özmerter 1.200 uçuş deneyimine sahip.

Özmerterkoronavirüsünün teşhis edilmesi noktasında kritik bir öneme haiz olan bu kitlerin adaya getirilmesi noktasında sorumluluk alan bir çok iş insanı yardımlarıyla ülkenin ayakta kalması için çaba göstermeye devam edeceklerini açıkladı.

“Ülkemin emrindeyim, karantina şartlarında olması koşuluyla da ne isteniyorsa yapmaya hazırım, bunu tüm samimiyetimle söylüyorum” diyen Özmerter, bakanlardan kendisine gelen talebi hemen kabul ettiğini, Sivil Havacılık desteğiyle de çok hızlı hareket ettiklerini söyledi.