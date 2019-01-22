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Kitaplardaki yüzde 5'lik KDV kaldırılsın talebi

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Kitaplardaki yüzde 5'lik KDV kaldırılsın talebi
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Bir grup kitapçı ve yayınevi, içinde bulunulan kriz koşullarında, okurların kitapla buluşturulabilmesinin kolaylaştırılması için hükümetten kitap basımı ve satışındaki yüzde 5’lik KDV’nin kaldırılmasını talep etti.
Galeri Kültür Kitabevi, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Doku Kitabevi, Khora Kitabevi ve Işık Kitabevi bugün yaptıkları açıklamada, özellikle Türkiye’de yayınlanmış kitapların hem yüksek taşımacılık, hem de Türkiye’dekine ek yüzde 5 KDV ödeyerek edinildiğine işaret edilerek, “Aynı fiyatlarla satış yapmakta fakat daha fazla maliyet ödemekteyiz” denildi.
Açıklama, şöyle devam etti:
“Türkiye’de yaşanmakta olan krizin bir sonucu olarak kâğıt fiyatlarında yaşanan artış yayınevlerinin belirlediği kitap satış fiyatlarında da bir artışa sebebiyet vermiştir. Türkiye’de kitapevlerinin bu konuda geliştirdiği ‘kitapta KDV’nin kaldırılması’ talebi sonuç vermiş ve 1 Şubat 2019 itibari ile Türkiye’de kitaptan alınan yüzde 8 KDV’nin kaldırılmasına karar verilmiştir. Kıbrıs’ın kuzeyinde faaliyet yürüten kitapçılar ve yayınevleri olarak, özellikle içinde bulunduğumuz kriz koşullarında, okurları kitapla buluşturmamızın bir nebze kolaylaştırılması için, hükümetten kitap satışındaki ve basımdaki yüzde 5 KDV’nin kaldırılmasını talep ederiz”

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