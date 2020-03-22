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Kısmi sokağa çıkma yasağı geliyor

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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, bu gece yarısından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini açıklarken, yasakla birlikte market, eczane, benzinci, hastane, banka gibi elzem hizmetler devam edecek

Kısmi sokağa çıkma yasağı geliyor

KKTC'de koronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde bu gece yarısından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı başlıyor.

Karar uyarınca, belli yerlere gidilebilecek ancak bunların dışında misafirlik, ev ziyareti, gezme tozma, piknik, antrenman ve dahası yasak olacak; polis bu yasağa uymayanlar hakkında işlem başlatabilecek, tutuklayabilecek, karakola götürebilecek.

Kararı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıkladı.

Özersay'ın açıklaması şöyle: "Bu akşam gece yarıısından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı yürürüğe girecek AMA bu yasak devam ederken markete, eczaneye, benzinciye, hastaneye, bankaya gitmeye devam edebileceğiz. Bu çerçevede bazı özel ve kamu kurumları bugüne kadar aldığımız tedbirlerde olduğu gibi, çalışmalarına devam edebilecek. Misafirlik, ev ziyareti, gezme tozma, piknik, antrenman ve dahası yasak olacak, polis bu yasağa uymayanlar hakkında işlem başlatabilecek, tutuklayabilecek, karakola götürebilecek."

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