Kısmi sokağa çıkma yasağı bugün sona erdi

Bakanlar Kurulu kararıyla sabah saat 06.00’dan itibaren şehirlerarası seyahat sınırlaması da kaldırıldı. Pazar günleri ise “kısmı sokağa çıkma” yasağı uygulanmaya devam edilecek. Geceleri ise 21.00-06.00 arasındaki tam sokağa çıkma yasağı ise 15 Mayıs'a kadar sürecek.

Maske takma zorunluluğu devam edecek. Eczaneler ve bankalar ise bugünden itibaren normal çalışma saatlerine dönüyor.

Okul, kreş, dershane, etüt merkezi gibi yerlerin kapalı kalma süresi 15 Mayıs'a kadar uzatıldı. Sinema, tiyatro, toplu olarak yapılan etkinlikler, düğünler, spor müsabakaları 15 Mayıs'a kadar yasak olmaya devam edecek.



KAMU 15 MAYIS’A KADAR NORMAL ÇALIŞMA DÜZENİNE DÖNMEYECEK

Kamuda 15 Mayıs'a kadar kamuda normal çalışma düzenine geçilmeyecek ama rotasyon düzeninde bakanlıkların gerekli göreceği dairelerde ihtiyaç temelinde hizmetler verilecek. Polis, sağlık, güvenlik, Sivil Savunma, Sivil Havacılık, Maliye, İtfaiye, Çalışma ve Ulaştırma bakanlıklarında bugünkü durum devam edecek ancak 15 Mayıs'a kadar rotasyon temelinde gerekli görülecek görevlerin yerine getirilmesi için kamu görevlileri amirlerince göreve çağrılabilecek. Bu süreçte risk grubundakiler için görevlerin evden yerine getirilmesi gibi gerekli esneklik gösterilecek.

Toplu verilen kamu hizmetlerinde imkan varsa randevu sistemine göre çalışma yapılacak. Bina içinde aynı anda bulunabilecek kişi sayısı kısıtlanacak, hijyen, mesafe, maske kuralları gözetilecek. Bunların uygulanmasından bakanlıklar sorumlu olacak ve Sağlık Bakanlığı'nın genelgesine uyulacak.

Toplu ibadetler, Ramazan nedeniyle toplu iftar, sahur, teravih gibi etkinliklere izin verilmeyecek.

KAPALI KALACAK İŞ YERLERİ

Bakanlar Kurulu kararıyla 15 Mayıs’a kadar restoranlar, cafeler, barlar, kafeteryalar, pastaneler, büfeler, turizm sektörü, otel, casino, bet ofisleri, diğer tüm eğlence yerleri, spor salonları, fitness merkezleri, toplu ulaşım, düğün salonları, dans okulları, masaj salonları, pazar yerleri (belediyelerinkiler dahil), kuaförler, berberler, güzellik salonları, tiyatrolar, sinemalar, kahvehaneler, lokaller, spor kulüpleri, çocuk parkları ve piknik alanları kapalı kalacak.

Sağlık Bakanlığı'yla istişare edilerek ve çalışanlara gerekli testler yaptırılması kaydıyla restoran, kafe ve büfeler 11 Mayıs'tan itibaren eve servis hizmeti (paket servis) ve gidip alma uygulaması başlatabileceklerini kaydetti.



İŞ YERLERİNDE EKİP OLUŞTURULACAK

Bu arada Sağlık Bakanlığı, bugünden itibaren açılacak kamu ve özel sektördeki işyerlerinde koronavirüse karşı alınması gereken önlemler hakkında dün genelge yayınladı.

Öncelikle kamu ve özel sektördeki tüm kurum ve kuruluşlarda yöneticiler tarafından işyerlerinde salgın ile ilgili alınacak önlemlerin alınması ve denetlenmesi işlerini yapacak bir ekip oluşturulması gerektiği kaydedildi.

Bu ekibin işyerindeki hijyen ve temizlik konularında gerekli çalışmaları yürütüp denetleyeceği; işyerinde ateş, öksürük ve nefes darlığı olan çalışanın maskeli bir şekilde kimseyle teması olmayacak izole bir ortama alınmasını ve 1102 aracılığı ile Sağlık Bakanlığı yetkililerine bilgi verilmesini sağlayacağı; her gün işyerine gelen vatandaşların ve çalışanların isim ve iletişim bilgilerinin alınmasını ve bir aylık süre ile saklanmasını sağlayacağı; çalışanların ve ziyaretcilerin temassız ateş ölçerle kontrol edilmesi ve ateşi olanların en yakın ateş polikliniklerine yönlendirilmesini sağlayacağı; çalışanların en az 1 metrelik sosyal mesafeyi koruyacak şekilde çalışma ortamlarının düzenlenmesini sağlayacağı; vatandaşa hizmet verilen kurumlarda hizmet veren çalışan sayısı kadar kişinin içeriye alınması sağlayacağı; servis araçları ve resmi hizmet araçlarına koltuk kapasitesinin en çok yarısı kadar personelin alınmasını sağlayacağı ve denetleyeceği; çalışanları sık sık 20 saniye boyunca sabun ve suyla ellerini yıkamaları konusunda bilgilendireceği, su ve sabuna erişim olmadığı takdirde alkol bazlı bir el dezenfektanı bulundurulmasını sağlayacağı; Yüzeylerin, ekipmanın ve çalışma ortamının diğer öğelerinin rutin olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi dahil olmak üzere düzenli temizlik uygulamalarını sağlayacağı ve denetleyeceği; Ayrıca lavabo, tuvalet, banyo, merdiven korkulukları, musluk ve yemekhaneler, varsa yatakhaneler, dinlenme alanları, giyinme/soyunma odaları, kapı, turnike gibi ortak kullanım alanlarında hijyen şartlarına uyulmasını sağlayacağı; Mümkün olduğunca çalışanların diğer çalışanların telefonlarını, masalarını, ofislerini veya diğer çalışma araçlarını ve ekipmanlarını kullanmamaları konusunda uyaracağı; Personeli öksürme ve hapşırma durumlarında ağız ve burnunu tek kullanımlık mendil ile kapatması eller yüz bölgesine temas ettirilmemesi , mendil kullanılmayan durumlarda dirseğin iç tarafının kullanılması konusunda bilgilendireceği; Servis araçlarının ve resmi hizmet araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere temizlik ve hijyeni sık aralıklarla denetleyeceği; İşyerinin belirli aralıklarla mümkünse doğal yolla havalandırılmasını sağlayacağı; Varsa yemekhanelerde sosyal mesafe kuralı korunacak şekilde yeme düzeninin oluşturulması, mümkünse paket servis yapılmasını sağlayacağı belirtildi”

Bakanlık ayrıca açılacak iş yerlerinde toplantıların ivedi olmaması halinde ertelenmesini, bu mümkün değilse ivedi durumlarda mümkün olan en az katılımcı ile gerçekleştirilmesini; Toplantılarda tüm katılımcılar için mendiller ve el dezenfektanı tedarik edilmesini; Katılımcılar arasında uygun mesafe olacak şekilde bir oturma düzeni ayarlanmasını; Toplu fotoğraf çekilmemesini; Çalışanların üst solunum yolu enfeksiyonu, ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetleri olması halinde doktor raporu ile belgelemek şartı ile görev yerine gelmemelerin sağlanmasını istedi.

Risk grubunda bulunan çalışanların şeker hastalığı, akciğer hastalıkları (koah,astım) kanser hastaları, bağışıklık sistemini zayıflatan hastalığı olanlar (örn.kronik böbrek yetmezliği vb.), iskemik kalp hastalıkları) mümkünse evden çalışmaları sağlanma belirtildi.