Kısmi açılma kararı suistimal edilmemeli

HP Genel Başkanı Yenal Senin “Açılma kararları suiistimal edilmemeli, misafirliklerin başlayacağı, maskenin kullanılmayacağı, buluşmaların olabileceği bir dönemde değiliz” dedi

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Yenal Senin, Covid-19’la mücadelede birinci aşamanın başarıyla tamamlandığını söylemenin mümkün olduğunu ancak tedbiri elden bırakmamak gerektiğini belirtti.

Katıldığı bir programda gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Senin, “Henüz salgın sonlanmış değil. Pozitif düşünmemizi sağlayan 20 gündür yeni vaka çıkmamış olması. Bu yine de rehavete neden olmamalı” dedi.

Olağanüstü bir süreçten geçildiğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyen Senin, hükümetin aldığı açılma kararına ilişkin eleştirilere değindi.

“Sağlıklı karar alabilmek için mevcut dönemi değerlendirirsiniz” diyen HP Genel Başkanı, şöyle devam etti:

“Bilim kurulu, sivil toplum kuruluşlarıyla istişare edilerek kararlar alındı. Güvenliği elden bırakmadan adımlar atıldı. Önümüzdeki dönemde mevcut durum değişir ve bir kötüye gidiş olursa alınan kararlar revize edilir. Bu da normaldir çünkü ilk defa böyle bir pandemiyle karşı karşıyayız. Bu açılma kararları da suiistimal edilmemeli, misafirliklerin başlayacağı, maskenin kullanılmayacağı, buluşmaların olabileceği bir dönemde değiliz. Hükümet bir tedbir kararı açıklar ama bunun uygulayıcısı halktır. Nasıl ki birinci aşamadaki başarının en büyük sebebi halkın büyük çoğunluğunun kurallara riayet etmesiyse, ikinci aşamada da sonucu halk belirleyecek. Alınan kararlar, piyasanın biraz canlanması, ülke ekonomisindeki çarkların dönmesi doğal süreçtir. Dünyayı da takip ettiğinizde vaka sayısı hala artıyor olmasına rağmen açılıma gidilmiştir. Virüsle yaşamayı öğreneceğiz.”

“HERKES OLABİLDİĞİNCE SORUMLU DAVRANMALI”

Reel sektörün çoğunluğu açılmasıyla birlikte denetim mekanizmasının da önem kazandığına işaret eden Senin, gerekli tedbirleri almayan işyerleri için caydırıcı cezaların da uygulanabileceğini ifade etti.

Senin, halkın da bu konuda denetleyici olacağına işaret ederek, herkesin olabildiğince kurallara uyması gerektiğini kaydetti.

“KAPILARIN AÇILMASI PANDEMİNİN ARTMASI İÇİN RİSK…”

Sürecin en başından itibaren çok sayıda sektör temsilcisiyle buluştuklarını, gelen önerileri ilgili bakanlıklara ilettiklerini anlatan Senin, Devletin elinden gelenin en iyisi yapmaya çalıştığını söyledi.

Senin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çalışan, işçi, emekçi kesimine ayrım yapmadan 1500 TL yardım söz konusu. Mayıs ayında da açılmayan sektörlere bu ödeme devam edecek. Yeterli mi? Elbette değil. Bir milyar TL tutarında bir kredi programı çalışması var. Başbakan Yardımcılığı’na bağlı Kalkınma Bankası’nın orta ölçekli esnafa düşük faizli kredi uygulaması devam ediyor. Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı ödemelerinde bir öteleme söz konusu. Bu sene zorlu geçecek. Maliye Bakanlığı 550 milyon TL gideri olan devletin 280 milyon TL’lik gelir elde ettiğini açıkladı. Biz bu meblağları bilerek adım atmalıyız. Hükümetin kaynak bulma çabaları da devam ediyor. Ülkenin iki lokomotif sektörü turizm ve yüksek öğrenimin sıfır seviyede olması, döviz girdisinin olmaması bizi eksi noktaya düşürdü. Sınır kapılarının açılması isteniyor. Evet bu bir canlanma getirebilir ama önceliğimiz toplum sağlığıdır. Toplumu riske atacak adımlarla pandeminin yeniden tırmanmasıyla yüzleşmek istemiyorsak kapılar kapalı kalmalı. Sağlığın olmadığı yerde ekonomi de olmaz.”

“DÖNEM SEÇİM KONUŞMA DEĞİL, KRİZ YÖNETME DÖNEMİ…”

Senin, cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili gelen soru üzerine, 11 Ekim’de seçimin yapılacağını, ancak ülke olağan durumuna girmediği takdirde bir ertelemenin yeniden söz konusu olabileceğini dile getirdi.

Senin, “Bu süreç başlar başlamaz tüm partiler oturup konuştuğumuzda, bu dönemde siyaset yapmanın doğru olmadığını söyledik. Dikkatli ve sorumlu davranma sözümüzü tuttuğumuzu düşünüyorum. Seçim şu an gündemimizde yok. Dönem seçimi düşünecek dönem değildir. Dönem krizi yönetme dönemidir, toplum sağlığını koruma ve ekonomik çarkların yeniden dönmesini sağlama dönemidir” şeklinde konuştu.