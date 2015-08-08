Kıskançlık yüzünden tartıştığı 9 yıllık nişanlısını yumrukladı

Kıskançlık yüzünden tartıştığı 9 yıllık nişanlısını yumruklayarak burnunun ve dişlerinin kırılmasına neden olan Gökhan Polat, bir ay hapse mahkum edildi Evrim KAMALI Lefkoşa - Çağlayan bölgesinde...

Kıskançlık yüzünden tartıştığı 9 yıllık nişanlısını yumruklayarak burnunun ve dişlerinin kırılmasına neden olan Gökhan Polat, bir ay hapse mahkum edildi

Evrim KAMALI

Lefkoşa - Çağlayan bölgesinde araç içerisinde kıskançlık yüzünden tartıştığı nişanlısını yumruklayarak burnunun ve dişlerinin kırılması neden olan Gökhan Polat hapse mahkum edildi.

Başkan Ömer Güran, Kıdemli Yargıç Melek Esendağlı ve Yargıç Alev Ulunay’ın oy birliği ile vermiş olduğu kararı okuyan Başkan Güran, 28 Ağustos 2014 yılında Lefkoşa - Çağlayan bölgesinde meydana gelen olayda sanığın kıskançlık yüzünden tartıştığı 9 yıllık nişanlısı D.S’nin yüzüne yumruk atıp burnunu ve dişlerini kırdığını söyledi. Güran, sanığın ayrıca D.S’yi vücudunun çeşitli yerlerine vurmak sureti ile darp ettiğini de belirtti. Sanığın 2012 yılında benzer sabıkası olduğunu kaydeden Güran, nişanlısı ile tartışmasına neden olan olayı da aktardı. Bir yemek ortamında sanığın nişanlısının kıskançlık yüzünden sanık ile tartıştığını, sanığa tokat attığını söyledi. Sanığın karşı hamle olarak D.S’ye yumruk attığını ve ciddi şekilde darp ettiğini kaydeden Güran, sanığın bir tahrik altında bu suçu işlemiş olsa da iki fiil arasında orantısızlık olduğunu dile getirdi. Sanığı yargılandığı “vahim zarar, ciddi darp” suçlarından suçlu bulup mahkûm ettiklerini belirten Güran, verilecek cezanın hürriyeti bağlayıcı ceza olmasına kanaat getirdiklerini, bu kararda sanığın benzer sabıkasının etkili olduğunu vurguladı. Başkan Ömer Güran, sanığı mahkûm olduğu davalardan 1ay süre ile hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.