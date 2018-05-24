"Kısa vadeli tedbirler bugün- yarın hayata geçirilecek"

Başbakan Tufan Erhürman, TL’nin değer kaybı ve bundan dolayı insanların alım gücünü kaybetmesi konusunda hükümetin sessiz sedasız izleyen konumunda kalmak niyetinde olmadığını kaydederek, bu bağlamda kısa vadeli tedbirlerin bugün- yarın hayata geçirilme olasılığının yüksek olduğunu söyledi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman’ın haftalık olağan görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşmenin ardından Başbakan Tufan Erhürman basına açıklama yaptı.

“DERİNYA VE APLIÇ KAPISI İHALE SÜRECİ HIZLANDIRILACAK”

Erhürman, Cumhurbaşkanı’yla ele aldıkları konulardan ilkinin Derinya ve Aplıç kapılarının açılması için ihale sürecinin hızlandırılması olduğunu kaydetti.

Şu anda seçim yasakları içinde olunduğuna işaret eden Erhürman, öte yandan acil durumlarda Yüksek Seçim Kurulu’unu istisnai olanak sağlayabildiğini ve kapıların açılması konusunun bu bağlamda ele alınması konusunda hemfikir kalındığını dile getirdi.

Erhürman, hükümetin de Cumhurbaşkanı’nın da ortak kanaatinin kapıların açılmasının Kıbrıs Türk tarafından kaynaklanan sebeplerle gecikmemesi olduğunu, bu bağlamda gerekli girişimleri yapacağını belirtti.

“EKONOMİ KONUSUNDA YOĞUN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR”

Görüşmede ele alınan diğer bir konunun ekonomideki gelişmeler ve TL’nin değer kaybı olduğunu kaydeden Erhürman, birkaç gündür bu konuyla ilgili Başbakanlık’ta yoğun çalışmalar yürüttüklerini hatırlattı.

“BU AKŞAM YA DA YARIN KARARA VARILACAK”

Yapılacaklar hakkında muhtemelen bu akşam ya da yarın karara varılacağını ve bunların kamuoyuyla paylaşılacağını dile getiren Erhürman, bu çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı’na bilgi verdiğini söyledi.

“TÜM KONULAR MASADA”

Yaptığı açıklamalar üzerinde kamuoyunda farklı algıların oluştuğunu dile getiren Erhürman, görüşülebilecek tüm konuların masada olduğunu ve konuyla ilgili tüm kesimlerle görüştüklerini belirtti.

“KISA VADELİ TEDBİRLERİN BUGÜN YARIN HAYATA GEÇME OLASILIĞI YÜKSEK”

Kısa, orta ve uzun vadede neler yapılabileceği konusunda fikirlerin ortaya çıktığını dile getiren Başbakan Erhürman, kısa vadede yapılabileceklerin bugün- yarın hayata geçme olasılığının yüksek olduğunu kaydetti.

“’EURO’YA GEÇMEYE KARAR VERDİLER, TC İLE GÖRÜŞÜYORLAR’ ALGISI YANLIŞ”

Ekonomi konusunda TC ile temasların sürdüğünü, bu görüşmeleri “Euro’ya geçmeye karar verdiler de bunu TC ile görüşüyorlar” gibi algılamak ya da algılamak isteyenler olduğunu ifade eden Erhürman, durumun böyle olmadığını vurguladı.

TL’deki değer kaybı nedeniyle KKTC’de öngörülemeyen açıklar oluştuğuna, bu açıkların kapanması konusunda görüşebilecekleri tek yerin Türkiye Cumhuriyeti olduğuna işaret eden Erhürman, Türkiye’deki seçim sürecinin bitmesiyle temasların artarak devam edeceğini kaydetti.

“HÜKÜMET SESSİZ SEDASIZ İZLEYEN KONUMUNDA KALMAK NİYETİNDE DEĞİL”

Erhürman sözlerini “Dövizin yükselişi, TL’nin değer kaybı ve bundan dolayı insanların alım gücünü kaybetmesi konusunda hükümet sessiz sedasız izleyen konumunda kalmak niyetinde değil” diyerek bitirdi ve bu bağlamda çalışmaların süreceğini vurguladı.