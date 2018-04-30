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Kısa süreli sağanaklar bekleniyor

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Kısa süreli sağanaklar bekleniyor
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Meteoroloji Dairesi’nin 1-7 Mayıs dönemini kapsayan hava tahmin raporuna göre, yarın ve Çarşamba günü,  iç kesimlerde kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde sıcaklık 35 dereceye kadar çıkacak.

Rapor göre bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günleri üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yarın ve Çarşamba günü hava parçalı ve az bulutlu olacak, iç kesimlerde kısa süreli gök gürültülü sağanak yaşanacak. Sonraki günler hava parçalı ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 32 - 35 derece; sahillerde ise 27 – 30 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette; zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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