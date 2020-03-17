Malpas Hotel Direktörü Fahri Altınör, “Adada çok büyük bir kaos ortamı vardır ve 1963 ile 1974 yılındaki dönemden farkı yoktur. Türkiye bu duruma müdahale etmemesi durumunda burada çok kısa sürede kıtlık çıkacak” dedi

Malpas Hotel sahibi Fahri Altınör, ülkemizde de etkileri görülen Koronavirüs salgını ile ilgili olarak açıklama yaptı ve destek istedi.

Turizm sektörünün salgın sebebiyle felaketi yaşadığını aktaran Altınör, “Burada son iki yıldır çok ciddi ekonomik sıkıntılar üstüne son 3 aydır Koronavirüs salgını bizi korkunç şekilde vurdu. Adada çok büyük bir kaos ortamı vardır ve 1963 ile 1974 yılındaki dönemden farkı yoktur.” dedi.

Fahri Altınör, Türkiye’nin bu duruma müdahale etmemesi durumunda işlerin çığırından çıkacağına inandığını ifade ederek, “Acil olarak tıbbi ve gıda stoku ile ilgili hemen Türkiyeli üreticileri buraya yönlendirmeleri gerekiyor. Aksi halde burada çok kısa sürede kıtlık çıkacak.” dedi.

Kuzey Kıbrıs’ın en büyük sektörü olan ve adanın ekonomik yapısını sırtlayan turizm sektörünün boğulmak üzere olduğuna vurgu yapan Altınör, “Otellerin hepsine ayırt etmeksizin oda başına faizsiz yardım kredisi ve 4 aylık vergi harcı muayeti gibi sektörü ayakta tutacak önlemlere ihtiyaç vardır. Çünkü çok kötü 2 yıl geçiren sektör son 3 aydır da bu felaketi yaşıyor. Bu sektörün ölmesi Kıbrıs’ı çok geriye götürür.” diye konuştu.

Çok küçük bir yardımın sektörü ayakta tutacağına inandığını ifade eden Altınör, adadaki krizi koordine etmek için arka planda bilinçli ve eğitimli danışmanlara ihtiyaç olduğunu vurguladı. “Hükümetimizin aldığı önlemler salgının daha çok yayılmasına ve ekonomik krizin büyümesine neden oluyor.” diyen Fahri Altınör daha ayrıntılı bir hareket planına ve vizyona ihtiyaç olduğuna inandığını söyledi.