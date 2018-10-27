“Kısa dönemde faydalı işler yaptık”

KKTC’deki görev süresi dolan TC Büyükelçisi Derya Kanbay, yeni Büyükelçi Ali Murat Başçeri’nin de Kıbrıs’ı yakından tanıyan biri olduğunu ifade ederek, çok yararlı işlere imza atacağını belirtti

KKTC’deki görev süresi dolan Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a veda ziyaretinde bulundu.

Baybars’ın makamında saat 12.00’deki görüşmede konuşan Kanbay, İçişleri Bakanı Baybars’la kısa bir dönem çalışmalarına rağmen faydalı işler yaptıklarını belirtti ve destek ve yardımından dolayı Baybars’a teşekkür etti.

Baybars’ın yeni gelecek büyükelçiyle olumlu ve samimi bir diyalog ve iş birliği içinde çalışacağına inancını da dile getiren Kanbay, yeni Büyükelçi Ali Murat Başçeri’nin de Kıbrıs’ı yakından tanıyan biri olduğunu ifade ederek, çok yararlı işlere imza atacağını belirtti.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da 9 aylık kısa bir dönem birlikte çalıştıkları Kanbay’la ekonomik, sosyal ve iç işlerini ilgilen diğer konularda sıkı iş birliği fırsatı bulduklarını belirtti.

Türkiye ile ilişkilerin beklenen seviyede ilerlemesi ve bakanlık bünyesindeki birçok projenin desteklenmesi adına gösterdiği iş birliğinden dolayı Kanbay’a teşekkür eden Baybars, Kanbay’a emeklilik hayatında sağlıklı ve anılarını yazabileceği güzel günler diledi.

KKTC’deki görev süresi ay sonunda sona erecek olan Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’e veda ziyaretinde bulundu.

Çeler , görev süresinin sonunda emekliye ayrılacak olan Büyükelçi Kanbay’a bundan sonraki yaşamında sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

Çeler, Kanbay'a Bakanlığına bağlı engelli rehabilitasyon merkezlerine devam eden özel gereksinimli gençlerin yaptığı hediyeyi de takdim etti.

