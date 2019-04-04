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Kısa devre, iki aracı yaktı

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Alsancak’ta bir karavanda, Girne’de ise bir van araçta elektrik aksamlarında yaşanan kısa devre sonucu yangın çıktı

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Kısa devre, iki aracı yaktı
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Murat ASLAN

Girne bölgesinde dün iki araçta yangın çıktı. İlk yangın Alsancak’ta sabah meydana geldi.

Alsancak’ta, Klas Music şirketine ait, arkası karavan olarak tasarlanan NJ 291 plakalı kamyonun, karavan bölümünde, elektrik aksamında yaşanan kısa devre sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olayda karavan içerisinde pek çok elektronik cihaz ve eşya zarar gördü.

Girne’de ise dün öğle saatlerinde Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde,  Zilha Kazafanalı yönetimdeki RB 755 plakalı kamyonetin motor bölümünde elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, araç kısmen zarar gördü.


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