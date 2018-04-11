Kış geri geldi

Ülke bahar havasını yaşarken, iki gündür etkili olan sağanak yağışlar kış mevsimini aratmadı

Ülke genelinde sağanak yağış dün de etkili oldu.

Sabah saatlerinden itibaren yağan yağmur, birçok bölgede kendini gösterdi.

Yağmur, Bostancı’da su baskınlarına da neden oldu.

Meteoroloji sağanak yağmurun bugün de devam edeceğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 10 Nisan – 16 Nisan tarihleri arasında bölge alçak basınç sistemi ile periyodun ilk iki günü üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün parçalı bulutlu, öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu, Cuma ve cumartesi günleri sabah saatleri sisli olacak.



En yüksek hava sıcaklığı: Periyodun ilk günü iç kesimlerde ve sahillerde 19 - 22 derece, diğer günlerde ise iç kesimlerde 26- 29 derece sahillerde 22 - 25 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette yağışlı günlerde zaman zaman kuvvetli olarak esecek.