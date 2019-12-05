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"Kırsalda yaşayanların topraklarına sahip çıkarak betonlaşmayı engelleyebilecek"

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"Kırsalda yaşayanların topraklarına sahip çıkarak betonlaşmayı engelleyebilecek"

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği (KTÇB) Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, dünya üzerinde değişen iklim koşulları ve yanlış toprak politikaları sebebiyle her yıl 250 milyondan fazla insanın çölleşmeden etkilendiğini vurguladı.
Kelle, 5 Aralık Dünya Toprak Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda,  Kuzey Kıbrıs’ın topraklarının verimli olduğunu vurgulayarak, kırsalda yaşayanların topraklarına sahip çıkarak betonlaşmayı engelleyebileceklerini belirtti.
Kelle, Kuzey Kıbrıs topraklarının, üretime ilginin artırılması ve toprak koruma yasasının hazırlanıp yürürlüğe konmasıyla korunabileceğini ifade ederek, sürdürülebilir tarım politikaları ile Toprak Koruma Yasası ve emirnamelerin örtüşmesi gerektiğini ifade etti.
Kelle, tüm üreticilerin “5 Aralık Dünya Toprak Günü”nü kutladı.

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