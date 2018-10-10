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Kırıkkale'ye rekor yağmur

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Kırıkkale'ye rekor yağmur
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KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah saat 08.00’e kadar en fazla yağış, metrekareye 106 kg ile Kırıkkale’ye düştü.
Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, yağış miktarları şöyle kaydedildi:
“Kırıkkale’ye 106 kg/m², Gazimağusa’ya 38 kg/m², Kalkanlı’ya 34 kg/m², Akdoğan’a 31 kg/m², Vadili’ye 21 kg/m², Taşpınar’a 17 kg/m², Beylerbeyi’ne 13 kg/m², Dörtyol’a 9 kg/m², Güzelyurt’a 8 kg/m², Çamlıbel, Geçitkale ve Doğancı’ya 7 kg/m², Türkeli ve Çayırova’ya 6 kg/m²”

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