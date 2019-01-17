Kiralık değil işçiyiz

Sendikalar, Dome Otel’in mevcut işletmeci TES’e kiralanması talebiyle otel önünde eylem yaptı. Başbakan’ın Vakıflar İdaresi müdürüne söz geçiremediğini belirten sendikalar, Dome Otel’in tüm Kıbrıslıların malı olduğunu vurguladı

Sendikal Platform, sözleşme süresi biten Vakıflar İdaresi’ne ait Dome Otel’in, mevcut işletmeci Turizm Emekçileri Sendikası’na (TES) kiralanması talebiyle otel önünde TES’e destek eylemi düzenledi.

Platform adına hazırlanan açıklama Mehmetali Güröz tarafından okundu.

Açıklamada, “Dome Otel tüm Kıbrıslıların malıdır ve otelin emekçiler tarafından işletilmeye devam edilmesi kırmızı çizgilerimiz arasındadır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Vakıflar İdaresi’nin Başbakanlık’a bağlı olmasından dolayı Başbakan Tufan Erhürman’a Dome Otel’in TES ile sözleşmesinin uzatılması çağrısında bulunuldu.

Erhürman’ın kendisine bağlı olan Vakıflar İdaresi’nin müdürüne söz geçiremediğinin anlaşıldığı kaydedilen açıklamada, “İlgili müdür tarafından yapılan açıklamalar ve atılan adımlar Başbakan’ın iradesini çiğnemektedir” denildi.

TES ile sözleşmenin 8 aydır yapılmamasından dolayı Başbakan Tufan Erhürman’ın irade gösterememekle suçlandığı açıklamada, otel hakkında yalan yanlış haberler yapıldığı ve siyasi rant elde etmek için kullanılmaya başlandığı savunuldu.

Eylemde konuşan TES Başkanı Bayram Karaman, Sendikal Platform’un Dome Otel konusunda TES’in yanında olmasının çok önemli olduğunu söyledi.

TES’in üretenin yönetebileceği iddiasıyla Dome Otel’in yönetimine talip olduğunu kaydeden Karaman, “Birlikte ürettik, başarılı olduk, adil paylaştık, kaybeden olmadı” dedi.

“Dome Otel’in TES tarafından yönetilmesi sonucunda Vakıflar İdaresi’nin, otel çalışanlarının ve barışın kazandığını” belirten Karaman, otelde, otelin 1974 öncesi sahibinin torununu ağırladıklarını, bahse konu kişinin de otelin çalışanlar tarafından yönetilmesinden memnun olduğunu dile getirdiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, UBP’nin hükümette olduğu dönemde Vakıflar İdaresi’nin 23 mülkle ilgili ihalesiz kiralamaya gittiğini, tek bir kira sözleşmesinin ise ihaleyle uzatılmadığını söyledi.

Saray Otel, Salamis Otel, Mimoza Otel, Kıbrıs Türk Hava Yolları ve Ercan Havalima’nın özele verilmesini eleştiren Bıçaklı, 2008’e kadar zarar eden Dome Otel’in TES tarafından işletilmeye başlamasıyla kâra geçtiğini, katkı almadan otelin yenilendiğini kaydetti.

Arslan Bıçaklı, Dome Otel’in Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı veya Vergi Dairesi’ne borcu bulunmadığını, kaçak işçi çalıştırmadığını ifade ederek TES’le sözleşmenin neden henüz yapılmadığının açıklanmasını istedi.

Bıçaklı ayrıca, Sayıştay’ın otelle ilgili raporunun, otelin ihaleyle kiralanması gerektiği şeklinde yorumlanmasının da yanlış olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil ise KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’nin makam aracı ile UBP’nin Dome Otel ile ilgili eylemine katılmasının suç olduğunu belirtti.