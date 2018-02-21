Kiralık araç plakalarında geriye dönüş

Bakanlar Kurulu önemli kararlar aldı: Bütçe Meclise gönderildi. Hemşire ve ebelerle ilgili kadroları düzenleyen yasa onaylandı. Kiralık araç plakaları 2 Temmuz’a kadar kırmızıya dönüştürülecek

Bakanlar Kurulu, 5 milyar 815 milyon TL olarak öngörülen 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı ve hemşire ve ebelerle ilgili kadroları düzenleyen yasa tasarısını onaylayarak Meclis’e gönderdi; kiralık araç plakalarının 2 Temmuz’a kadar kırmızı renge dönmesi için karar aldı; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Kıbrıs açıklarında petrol aramasıyla ilgili anlaşmanın süresini 6 yıl daha uzattı.

Bakanlar Kurulu dün yaklaşık dört saat süren bir toplantı yaptı.

Toplantıda alınan kararları Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit basına açıkladı.

Özyiğit, 2018 yılı bütçesinin yeniden ele alınarak son şeklinin verildiğini, 5 milyar 815 milyon TL olarak öngörülen bütçenin Bakanlar Kurulu’nda onaylanarak Meclis’e sevk edildiğini söyledi.

“Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın da onaylanarak Meclis’e sevk edildiğini dile getiren Özyiğit, yasa tasarısının hemşireler ve ebelerle ilgili kadroların yeniden düzenlenmesini, ihtiyaç oranında kadroların artırılmasını ve derecelendirme sisteminin yeniden düzenlenmesini içerdiğini belirtti.

Kiralık araç plakalarında geçtiğimiz yıl geçici bir tüzükle değişikliğe gidildiğini anımsatan Özyiğit, bu konuyla ilgili yaptıkları çalışmalar doğrultusunda plakaları yasal hale getirme yönünde karar alındığını kaydetti.

Cemal Özyiğit, mevcut yasayı koruyarak, 2 Temmuz tarihine kadar kiralık araç plakalarının eski haline dönmesi kararı aldıklarını, ilgili sektör temsilcileri ile mutabakat içinde olduklarını ifade etti.

