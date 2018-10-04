“Kirada olan esnafı dükkan sahibi yapacağız"

Esnaf ve Sanaatkarlar Merkez Birliği’nin sunduğu düşük faizli krediden inşaat taşeronları da yararlanabilecek. Esnaf ve Sanaatkarlar Merkez Birliği Başkanı Altuncuoğlu “Kredi limitlerimizi %5 faiz oranıyla 500 bin TL'ye çıkararak kirada olan esnafımızı dükkan sahibi yapacağız” dedi

Esnaf ve Sanaatkarlar Merkez Birliği ile Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği arasında işbirliği protokolü imzalandı.

İnşaat Taşeronları Birliği Genel Merkezinde yer alan imza töreninde protokole, Esnaf ve Sanaatkarlar Merkez Birliği Başkanı Kemal Altuncuoğlu ile İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca imza koydu.

Protokole göre, Esnaf ve Sanaatkarlar Merkez Birliği Teminat Kooperatifinin sunduğu %4 ve %5 oranındaki düşük faizli krediden Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği üyeleri de yararlanabilecek.

ALTUNCUOĞLU; "OCAK AYINDAN SONRA KREDİ LİMİTLERİMİZİ %5 FAİZ ORANIYLA 500 BİN TL'YE ÇIKARARAK KİRADA OLAN ESNAFIMIZI DÜKKAN SAHİBİ YAPACAĞIZ"

Esnaf ve Sanaatkarlar Merkez Birliği Başkanı Kemal Altuncuoğlu'da; Ülkedeki ekonomik sıkıntının had safhada olduğunu belirterek, buradaki amaçlarının esnaf ve sanatkarları daha ucuz krediye ulaştırmak olduğunun altını çizerek asıl amacın tüm sivil toplum örgütlerini bir çatı altında toplayarak hep birlikte sorunların üstesinden gelmek olduğunu söyledi.

Altuncuoğlu, Esnaf ve Sanaatkarlar Merkez Birliğimizin yanında Kredi ve Kefalet Kooperatifinin varlığından bahsederek, şu an ki sermayesinin TC'den açılan kaynak ile 2 Milyar TL olduğunu ve bu paranın KKTC'de hizmet veren 30 Bin'e yakın esnafa ulaştırmak olduğunu vurguladı.. Çekilecek kredilerin faiz oranlarına ilişkin ise 1 yıllık çekilen paranın faizinin %4, 5 yıllık çekilecek olan paranın ise faizinin %5 olduğunu söyledi. TC'nin KKTC esnafına yönelik verdiği bu paranın KKTC bütçesi dışında olduğunu ve Ocak ayına kadar kullanılacak kredi miktarının 50 Bin ve 100 Bin olduğunu Ocak ayından sonra ise limit yükselterek bunun 200 Bin ve 500 Bin'e kadar çıkaracakları müjdesini de verdi. Buradaki amaçlarının ise kirada olan esnafların kendi mülklerine sahip olabilmeleri için bu miktarların kullandırılacağını söyledi.

AMCA: BU KRİZ SÜRECİNİ OMUZ OMUZA VEREREK BİRLİKTE AŞABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ

Amca, protoke ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemizin içinden geçtiği Ekonomik sıkıntılardan ötürü üyelerimizde bir hayli etkilenmektedir. Bu sıkıntıları giderebilmek için bu protokolü gündemimize getirdik.Bu kriz sürecini omuz omuza vererek birlikte aşabileceğimizi düşündüğümüzden Esnaf ve Sanaatkarlar Merkez Birliği ile yaptığımız görüşme neticesinde bu protokole az sonra imza koyacağız. Bu vesileyle Esnaf ve Sanaatkarlar Merkez Birliği Başkan ve yönetim kuruluna bu fırsatı tanıyarak düşük faizli kredilerden faydalandırdığı için için tüm üyelerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından her iki birlik başkanı protokolleri imzalayarak kredilerin kullanımını başlatmış oldular.

Protokolün içeriği şöyle:

“Kredinin devam ettiği süre içerisinde krediden faydalanan İnşaat Taşeronları Birliği üyelerinin yıllık aidatların her iki birlikte de, kredi bitinceye kadar devam edecek. Kredi bitince İnşaat Taşeronları Birliğinin üyelerinin üyelikleri sadece İnşaat Taşeronları Birliği üyeliği devam ettirilecek.

Esnaf ve Sanaatkarların sorunlarını iyileştirmek için işbirliği yapıp birlikte hareket edilecek.

”Esnaf ve Sanaatkarlar Merkez Birliği ile İnşaat Taşeronları Birliği arasında işbirliği protokolü imzalandı