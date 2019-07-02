Kimyasal risk yok

Türkiye’den gelen AFAD ekibinin bölgede incelemeler yaptığı, herhangi bir kimyasal risk tespit edilmediği açıklandı

Girne’ye bağlı Taşkent Köyü yakınlarında meydana gelen füze düşmesi olayla ilgili, Türkiye’den gelen AFAD ekibinin bölgede incelemeler yaptığı, herhangi bir kimyasal risk tespit edilmediği açıklandı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen AFAD ekibi, bölgede kimyasal ölçüm cihazlarıyla incelemeler yapılmış olup herhangi bir kimyasal risk olmadığı tespit edilmiştir” denildi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı da, Taşkent' e düşen, füzenin sağlık açısından yarattığı herhangi bir tehlike bulunmadığına işaret etti.