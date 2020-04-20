Kimse rehavete kapılmasın

Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, ülkemizde Kovid-19 hastalığının görülmesinin ardından geçen süreçte kimsenin rehavete kapılmamasını ve risk grubunun korunmaya devam etmesi gerektiğini yineledi

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut, ülkemizde Kovid-19 hastalığının görülmesinin ardından geçen süreçte kimsenin rehavete kapılmamasını ve risk grubunun korunmaya devam etmesi gerektiğini yineledi.

Gürkut, BRT muhabirine ülkede normal yaşama geçilmesi konusundaki tartışmaları değerlendirdi.

Tabipler Birliği Başkanı, yaptığı açıklamada, normal yaşamın ancak hastalığın kontrol altına alınması halinde başlayacabileceğini belirterek, bu dönemde hijyen kurallarına uyulmasının önemini anlattı.

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki ventilatör sayısına da değinen Gürkut, bazı kurum ve kuruluşlar tarafından hastaneye 7 adet ventilatör bağışlandığını ve bunların kurulum çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Gürkut, “7 venitlatörün bağlanması için hazırlık yapılıyor ve cihaz bağlamaya uygun hale getiriliyor. Bugün bu işlemin bitmesi bekleniyor. Bunun bitmesi halinde 17 yeni ventilatör cihazımız olacak” dedi.

KKTC’de yaklaşık 65 ventilatör olduğunu ifade eden Gürkut, Dr Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yangından önce 10 ventilatör olduğunu ancak, yangından sonra bunların da bağlanmayı beklediğini ifade etti.

Tüm bu ventilatörlerin bağlanıp hizmet vermesi halinde hastanenin tedavi yeteneğinin artacağını ve hastalara daha kolay destek verilebileceğini ifade eden Gürkut, “Eğer tedavi yeteneğimiz artarsa o zaman insanları sokağa çıkarabileceğiz. Önce hastanenin kapasitesinin artırılması gerekir” dedi.

Gürkut konuşmasında, kesin tedavi bulunana kadar risk grubunun korunmaya devam edilmesi gerektiğini belirterek, bu kişilerin dışarı çıkmamasını istedi.

Konuşmasında çalışan kişilere de seslenen Gürkut, çalışan kişilerin tüm hijyen kurallarına uyması, çalışırken maske ve eldiven takmasının önemini anlattı ve dışarıdaki yaşamın da enfeksiyonu koruyacak şekle gelinceye kadar bu önlemlere uyulması gerektiğini altını çizdi.