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“Kimse Kıb-Tek’i denetleyemiyor”

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YDP ve UBP’nin Kıb-Tek için Meclis’e sunduğu iki araştırma önergesi reddedildi. YDP Başkanı Arıklı, KIB-TEK’in ihalelerinin iki üç firma tarafından paylaşıldığını ve kimsenin kurumu denetleyemediğini söyledi

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“Kimse Kıb-Tek’i denetleyemiyor”
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) ile ilgili 2 araştırma önergesinin ön görüşmesini yaptı ve oy çokluğuyla bu önergeleri reddetti.

Genel kurulda ilk olarak Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı'nın “Ülkemizdeki Elektrik Fiyatlarının Fahiş Olması, KIB-TEK'in Sorunlarının Aşılması İçin Yapılması Gereken Hedeflerin Ortaya Çıkarılması”na ilişkin meclis araştırması açılması önergesi ele alındı. Genel kurul daha sonra Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grup Başkan Vekilleri Özdemir Berova ile Dursun Oğuz'un sunduğu “KIB-TEK'in Mali Yapısının Ortaya Çıkması; Güç Artırım Santralleriyle Sistem Değişikliğinin (Fuel-Oil/Gaz) Gerekliliğinin Ekonomik Boyutu; Yüksek Elektrik Fiyatlarının Oluş Sebeplerinin Çıkarılması”na ilişkin Meclis araştırması açılması önergesinin ön görüşmesi yapıldı.

İlk sözü alan önerge sahibi YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, KIB-TEK’in önemli bir stratejik kurum olduğunu söyleyerek, son üç yıldaki mali durumu ile ilgili bilgi verdi.

Arıklı, 2018 yılında yönetim değişikliğinin ardından kurumun zarara girdiğini, borçlanmanın giderek artığını, bir taraftan da kurumun yeni yatırım adı altında ihaleye çıkılacağını açıkladığını belirtti.

Dört jeneratör alınacağının belirtildiğini söyleyen Arıklı, yerli bir ihaleye çıkılacağını ve ihalenin kime verileceğinin belli olduğunu savundu.

Arıklı, dört jeneratörün alım gerekçesinin gaz ile uyum olduğunun söylendiğini, var olan jeneratörlerin de gazla uyumlu hale gelebileceğini ancak bunun yapılmadığını söyledi.

KIB-TEK’in ihalelerinin iki üç firma tarafından paylaşıldığını ve kurumun çoktan özelleşmiş olduğunu iddia eden Arıklı, kimsenin kurumu denetleyemediğini ileri sürdü.

Arıklı, tüketicinin üzerine yük bindirildiğini belirterek, hükümetin kablo ile elektriğin üzerine düşmesi gerektiğini kaydetti.

Ekonomik protokolde enerjiyle ilgili yapılması gerekenleri okuyan Arıklı, söz konusu maddelerin yerine getirilmediğini savundu. Arıklı, “Yapılmayanlar ortada iken Türkiye’den ne bekliyorsunuz?” diye sordu.

Tahsilatlarla ilgili bilgi talep eden Arıklı, dövizle borçlanma yasak olmasına rağmen dövizle borçlanıldığını söyledi.

Kabloyla elektrik getirmenin avantajlarına da değinen Arıklı, bu avantajlar ortada iken jeneratör alınmasının gerekli olmadığını ve ihalenin iptal edilmesi gerektiğini kaydetti.

Arıklı, “KIB-TEK’te ne olup bitiyor. Bunu anlayalım ve kamuoyuna aktaralım. Bir komisyon kuralım ve bunu araştıralım” dedi.

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