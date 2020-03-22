Başbakan Yardımcısı Özersay, Riverside Otel önünde öğrencilerin ailelerine açıklama yaparak “Tüm ihtiyaçların karşılanması için uğraşıyoruz, içiniz rahat olsun”. Özersay, bölgede gösterilen bazı tepkilere ise “kimse çocuklarımıza vebalı muamelesi yapamaz. Bunu kabul edemem” ifadesini kullandı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, dün İngiltere’den charter uçakla gelen öğrencilerin, Dikmen’deki yurtta yaşanan sıkıntının ardından Alsancak’taki Riverside Otele yerleştirildiğini söyledi ve “tüm ihtiyaçların karşılanması için uğraşıyoruz, ailelerin içi rahat olsun” dedi.

Özersay, bölgede gösterilen bazı tepkilerin hatırlatılması üzerine “kimse çocuklarımıza vebalı muamelesi yapamaz. Bunu kabul edemem” ifadesini kullandı.

Özersay, öğrencilerin odalara yerleştirilmesinin ardından Riverside Otel önünde ailelerin ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Zaten devlet yönetimiyle ilgili bazı sıkıntılarımız var bizim. Şimdi bir de dünyanın yaşadığı bir problemi yaşıyoruz” diyen Özersay, “Bir yığın kişiyi ağırlama, karantina altına alma, sağlık problemini çözme, güvenlik önlemi alma gibi, çok daha sıradışı bir dönemden geçiyoruz” şeklinde konuştu.

“ORTADA BİR YANLIŞ VARDI. MÜDAHALE ETTİK. İÇİNİZ RAHAT OLSUN”

Öğrencilerin ilk önce yerleştirilmesinin planlandığı Dikmen’deki bir yurtta yaşanan sıkıntının neden kaynaklandığının sorulması üzerine Özersay, şu yanıtı verdi:

“Bir şeyi haklı çıkarmak için söylemiyorum. Ama sabah oraya gittiğimde de ailelerle görüştüğümde de söyledim. Bir yanlış var ortada. Ben hükümet adına herkesten orda özür diledim ve sunu söyledim; ben bu yanlışı çözmek için uğraşmam gerekir öncelikle. O vakit bir müdahale yaptık, bir yer bulup çocuklarımızı yerleştirdik. İçiniz rahat olsun bir sıkıntı yoktur.”

Özersay, iki internet firmasının da otele çağrıldığını ve öğrencilerin eğitim hayatı aksamasın diye gerekli kurulumun yapılmakta olduğu da vurguladı.

“KARANTİNADAN ÇIKAN YOK, HASTA BİR ÖĞRENCİ HASTANEYE SEVKEDİLDİ”

Gelen öğrencilerden birinin karantinadan çıkarıldığı yönündeki haberlerin sorulması üzerine ise Özersay, “Bu iddiayı duydum ve çok üzüldüm. Çünkü benim bulunduğum ortamda sıcaklığı ve başka problemi olan bir kız çocuğumuzu ambulans alıp devlet hastanesine götürdü, şu anda ordadır. Bir milletvekilinin kızı olması hasebiyle karantinadan çıkarıldığı iddia edildi. Benim gözlerimin önünde sağlıkçılar ambulansa alıp hastaneye götürmek zorunda olduklarını söylediler. Sıcaklığı olan bir çocuğu ne yapacaktım? Ya hastanede tutacaklar ya buraya getirecekler. Testler pozitif çıkarsa gereğini yapacaklar” açıklamasını yaptı.

“SABAH YAŞANAN SIKINTININ NEREDEN KAYNAKLANDIĞINI ARAŞTIRACAĞIZ”

Dikmen’deki yurtta tüm odalarda değil bazı odalarda sorun yaşandığını anlatan Özersay, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Belli ki önceden sayı bağlamında bir anlaşmazlık oldu. Verilen sayı bağlamında bir oda hazırlığı yapıldı zaten. Odaların tümü için geçerli bir sıkıntı değildi ama odaların bir kısmı kalınabilecek durumda değildi. Öğrenciler de buna tepki gösterdi. Ben oraya gittiğimde de odaların bir kısmını halledelim de diğerleri tamamdır demek yerine sorunu kökten çözmek için Otelciler Birliği ile konuşarak kökten çözmek için müdahale ettim. Şimdi bunu atlattıktan sonra, bunun nereden kaynaklandığı, kimin ihmalinden kaynaklandığına dönüp bakacağım bir idareci olarak.”

“KİMSE ÇOCUKLARIMIZA VEBALI MUAMELESİ YAPAMAZ. BUNU KABUL EDEMEM”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, öğrencilerin söz konusu otele yerleştirilmesi konusunda gösterilen tepkilerinse yersiz olduğunu vurguladı.

“Belediye Başkanı’nın söylediği bazı şeyleri duydum üzüldüm” diyen Özersay, “Bizim çocuklarımızdan bahsediyoruz. Bundan 3 gün öncesine kadar, yurtdışından gelen vatandaşlarımızı ve muhaceret izinlileri evde karantinaya göndermiyor muyduk? Çok sayıda yerleşim bölgesinde çok sayıda insan evde karantinada değil mi? Peki şimdi gelenler evde karantinada olanlardan daha fazla mı risk içermektedir? Ne münasebet. Sözkonusu değil” şeklinde konuştu.

“Bu bölgede yaşayan insanlar dahil olmak üzere kimse bizim çocuklarımıza vebalı muamelesi yapamaz. Ben bunu kabul etmem” diyen Özersay, insanları galeyana getirecek spekülatif şeyler yaymamak sükunet halinde, olgun biçimde davranmak gerektiğini vurguladı.

“HERKES NE KADAR RİSK ALTINDAYSA, BU ÇOCUKLAR DA O KADAR RİSK ALTINDADIR”

Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve kaymakamın gerekli açıklamaları yaptığını ifade eden Özersay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ne sağlık açısından ne de güvenlik açısından bir sorun vardır. Çocuklarımız aslında bu ülkede yaşayan birçok kişi ne kadar risk altındaysa o kadar risk altındadır. Bizim ailemizden başka insanlar da nasıl gerek yurtdışına çıktıkları, gerekse Güney’e geçtikleri için nasıl ki 14 gün karantina altına alındılar. Çocuklarımız için de aynı şey geçerlidir. Hiçbir daha fazla risk yoktur.”