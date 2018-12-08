Kılıçdaroğlu’ndan günübirlik ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs’a günübirlik ziyarette bulundu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC’de bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığında saat 10.00’da gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Akıncı sel felaketinde 3 gencin öldüğünü birinin de kayıp olduğunu dile getirerek, insan eliyle doğaya yapılan yanlışların da bunlarda rolü olduğunu, acılar sarılır sarılmaz daha planlı bir gelişim için çalışılması ve bu eksikliklerle yüzleşmek gerektiğini söyledi.

Kabulde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Akıncı’ya yaşanan sel felaketi için geçmiş olsun dileklerini iletti ve hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi.

Kılıçdaroğlu, ilk başından beri Kıbrıs davasına sahip çıkan bir parti olan CHP’nin KKTC’nin uluslararası alanda da tanınmasını istediğini söyleyerek, Avrupa Birliği yetkilileriyle her görüşmede Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün neden uygulamaya konulmadığını dile getirdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Kıbrıs konusundaki mücadelesine destek verdiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, KKTC’nin gelişmesine ve refah seviyesinin artmasına her zaman önem verdiklerini belirtti.

Üniversitelere de değinen Kılıçdaroğlu, KKTC’de öğrenim gören yabancı öğrencilerin, ülkelerine döndüklerinde Kıbrıs’tan bahsederek daha çok tanınmasına fırsat yaratacaklarını kaydetti.

Söz verildiği halde Kıbrıslı Türkler için yapılmayanların yanı sıra yapılanların da durdurulduğunu söyleyen Akıncı ise, görüşmeler sürecinde Avrupa Birliği Ad-Hoc komitesinin kurulduğunu bunun amacının çözüm olması halinde KKTC kurumlarının AB’ye uyumunu hızlandırmak olduğunu belirtti.

Crans Montana’da görüşmelerin kopmasıyla bu komitenin faaliyetlerine de son verildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Müzakere var veya yok buradaki toplumun AB müktesebatına uyum sağlamasının ne mahsuru var; bunun mahsuru yok faydası ver herkese faydası var” diyerek Rum liderliğinin de AB yetkililerinin de görevlerini yapmadıklarını ve buna yardımcı olmadıklarını söyledi.

Bunun dışında hayatın devam ettiğini kaydeden Akıncı, KKTC’de kurumların daha iyiye gitmesi, demokrasi ve ekonomide daha üst bir seviyeye çıkmak için mücadele edileceğini sözlerine ekledi.



Kılıçdaroğlu, Akıncı’yı ziyaret etti

“KKTC kısa zamanda büyük işler yaptı”

Kılıçdaroğlu, KKTC’nin ekonomik anlamda kısa zamanda büyük işler yapmasının memnuniyet verici olduğunu vurguladı

Başbakan Tufan Erhürman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu kabul etti.

Başbakanlık’ta saat 11.30’da gerçekleşen kabulde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC’nin ekonomik anlamda kısa zamanda büyük işler yapmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Her ülkede sorunların yaşanabileceğini ve bunun normal olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, koalisyon hükümeti içinde Başbakan Erhürman’ın başarılı bir yönetim göstermesinin sevindirici olduğunu belirtti.

Başbakan Tufan Erhürman da ülkenin yaşanan sel felaketi ve selde yaşamını yitirenler nedeniyle zor dönemler geçirdiğini ifade ederek, sel felaketinin, gelişmenin olması gerektiği gibi olmayışından kaynaklandığını söyledi.

Ülkede hem Kıbrıs sorununun çözümünün hem de sosyal ve ekonomik kalkınmanın ileriye taşınmaya çalışıldığını anlatan Erhürman, KKTC’nin gözünün hep Türkiye’de olduğunu, yaşanan kriz nedeniyle KKTC’de de sorunlar yaşandığını aktardı.

Başbakan Erhürman, TC’deki her partinin dost ve kardeş parti olduğunu, tüm partilerle yakın ilişkiler içinde olmak istediklerini sözlerine ekledi.

Erhürman, Kılıçdaroğlu’nu kabul etti

“Çok partili koalisyonlarda başarı sağlanabilir”

KKTC’de bulunan Türkiye ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’la da bir araya geldi.

KKTC’de olduğu gibi çok partili koalisyonların demokrasilerin güçlenmesi adına önemli olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, Almanya’nın uzun yıllardır koalisyonlarla yönetilen ve buna karşın ekonomide büyük başarılar sağlamış bir ülke olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da KKTC’deki Meclis yapısıyla ilgili bilgi verdi, 4 partili koalisyonun demokrasinin köklenmesi açısından iyi bir fırsat olduğunu söyledi ve bu fırsatın iyi değerlendirilmesi temennisinde bulundu.

Öte yandan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kılıçdaroğlu’nu kabul etti.

Kılıçdaroğlu, Özersay ile de bir araya geldi