Kıdemli yargıçtan şok karar

Ülkemizin son yıllarda yetiştirdiği değerli yargıçlardan olan Lefkoşa Kaza Mahkemesi Kıdemli yargıcı Tacan Reynar görevinden istifa etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini belirten Reynar, "İçinde yaşadığımız mevcut kurulu düzende bu göreve devam etmenin hiçbir anlam ve önemi yok" ifadelerini kullandı.

Reynar, Afrika Gazetesi'ne gerçekleşen saldırıyla ilgili davanın ve CTP Milletvekili Doğuş Derya'nın YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu'na karşı açtığı davanın yargıcıydı.

Reynar'ın ülke dışına yerleşmeye karar verdiği iddia ediliyor.