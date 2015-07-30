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Kıbrıs'taki barış gücünün görev süresi uzatıldı

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kıbrıs'ta bulunan BM Barış Gücü'nün görev süresini 31 Ocak 2016'ya kadar uzattı.   BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Kıbrıs'ta bulunan BM...

Kıbrıs'taki barış gücünün görev süresi uzatıldı
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kıbrıs'ta bulunan BM Barış Gücü'nün görev süresini 31 Ocak 2016'ya kadar uzattı.

 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Kıbrıs'ta bulunan BM Barış Gücü'nün (UNFICYP) görev süresini 31 Ocak 2016'ya kadar uzattı.

BMGK'da oy birliği ile kabul edilen karar metninde, Ada'da müzakerelerin tekrar başlaması ve olumlu atmosferde sürmesi nedeniyle duyulan memnuniyet belirtildi.

Müzakerelerde henüz kapsamlı bir anlaşmaya varılamadığı da kaydedilen kararda, taraflardan henüz çözüm bulunamayan temel meselelere yoğunlaşmaları istenerek, mevcut durumun sürdürülemeyeceği ifade edildi.

Kıbrıs'ta hem tampon bölgenin hem de diğer bölgelerin mayınlardan arındırılması konusunda da daha fazla çalışma yapılmasını talep eden Konsey, iki taraf arasında yeni geçiş kapılarının açılması gibi güven artırıcı önlemlerin uygulanmasını önerdi. 

Kıbrıs'taki olayların ardından 1964 yılında BMGK kararıyla oluşturulan UNFICYP, BM'nin en uzun süre görev yapan barış gücü operasyonlarından birisi konumunda.

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