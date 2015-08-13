Kıbrıs’ta Varoluş Hareketi, “bazı unsurları insanlık dışı olduğu” gerekçesiyle Vatandaşlık Yasasını protesto etti. İçişleri ve Çalışma Bakanı Aziz Gürpınar, uzun süre KKTC’de...

Kıbrıs’ta Varoluş Hareketi, “bazı unsurları insanlık dışı olduğu” gerekçesiyle Vatandaşlık Yasasını protesto etti.

İçişleri ve Çalışma Bakanı Aziz Gürpınar, uzun süre KKTC’de ikamet eden KKTC vatandaşı olmayanların sorunlarını çözmek için önceliklerinin daimi ikametgah ile ilgili düzenlemenin yasallaştırılması olduğunu söyledi.

Bir grup sivil toplum örgütü tarafından oluşturulan Kıbrıs’ta Varoluş Hareketi temsilcileri, KKTC’de uzun süre ikamet edenlerin, ülkeye giriş çıkışlarda ve ülkede sürekli ikamet etmedesorunlar yaşadığı gerekçesiyle Vatandaşlık Yasasını protesto etmek için İçişleri ve Çalışma Bakanlığı’na giderek Bakanlık kapısına siyah çelenk astı.

“MECLİS AÇILDIĞINDA İLK GÖRÜŞÜLECEK TASARILARDAN BİRİ”

Aziz Gürpınar, Bakanlık önünde düzenlenen eylemin ardından eylemi gerçekleştirenleri kabul etti.

Kabulde Hareket’in taleplerinin Bakanlık tarafından değerlendirileceğini ifade eden Gürpınar, “Öncelikli olarak Daimi İkametgah Yasa Tasarısı’nın ele alınmasını planlıyoruz çünkü uzun süre burada yaşayan insanların pratik yaşamına çok ciddi rahatlamalar getirecek olan bir düzenlemedir. Dolayısıyla öncelikli olarak onun ele alınması taraftarıyız..Daimi ikametten hemen sonra Yurttaşlık Yasası’nı da gündeme getirip yasallaşmasını öngörüyoruz” dedi.

Gürpınar, Daimi İkametgah Yasa Tasarısı’nın Meclis açıldığında ilk görüşülecek tasarılardan biri olacağını söyledi.

ATUN

Prof. Dr. Ata Atun ise Hareket adına yaptığı konuşmada, konunun “kanayan bir yara” olduğunu savundu.

Yasa tasarısında yer alan Beyaz Kimlik konusunda “tepkilerin” bulunduğunu ve vatandaşlık konusuna ağırlık verilmesini istediklerini belirten Atun, KKTC’de doğan veya hayatının büyük bir kısmını KKTC’de ilgili yasalara uygun olarak geçirenlere vatandaşlık verilmesini istediklerini belirtti.

BASIN AÇIKLAMASI

Hareket adına Ata Atun tarafından okunan basın açıklamasında ise, Vatandaşlık Yasadaki bazı maddelerinailelerin parçalanmasına yol açmakta olduğu ve derhal kaldırılması gerektiği savunuldu.

Açıklamada, “KKTC’de doğan çocukların ancak anne veya babası vatandaş olmadığından vatandaş yapılmaması, anne veya babası vatandaş olmayan ancak KKTC doğan veya uzun süre KKTC’de yaşan gençlerin 18 yaşını doldurduğunda sınır dışı edilmesinin insanlık dışı olduğu”ileri sürüldü.

KKTC’ye yerleşip anne veya babası KKTC vatandaşı olan 18 yaşından küçük çocuklar ve anne ve babasının KKTC vatandaşı olup olmadığına bakmaksızın her KKTC’de doğanın vatandaş yapılması çağrısında bulunulan açıklamada, mevcut Yurttaşlık Yasasının, yeni yasal düzenleme gerekçesiyle son 2 yıldır uygulanmadığı da kaydedildi ve yeni düzenleme hayata geçene kadar mevcut yasanın eksiksiz olarak yürürlüğe konularak, yasalara göre hak edenlere vatandaşlık verilmesi talep edildi.