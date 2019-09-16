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Kıbrıs’ta gelinen son nokta Ankara’da konuşulacak

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Türkiye Barolar Birliği’nin organize ettiği ‘Kıbrıs’ta Son Söz’ isimli panel Ankara’da 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek

Kıbrıs’ta gelinen son nokta Ankara’da konuşulacak
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Türkiye Barolar Birliği’nin organize ettiği ‘Kıbrıs’ta Son Söz’ adında bir panel düzenleniyor. Ankara’da 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek panele, ülkemizden hükümet adına Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy açılışa katılarak birere konuşma yapacaklar. Açılışta ayrıca Türkiye Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Bakan Fuat Oktay’da konuşma yapacaklar.

İki gün gerçekleşecek olan panelin her iki gününde de üçer oturum yapılacak.

Ülkemizden değerli bürokrat, akademisyen ve siyasetçilerle birlikte Türkiye’den ve İngiltere’den değerli konuşmacıların katılacağı oturumlarda müzakere süreci,  federal ortaklık, Doğu Akdeniz’deki doğalgaz aramaları ve Kapalı Maraş ile Vakıf mallarının statüsü konuşulacak.

Ankara’da Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde geçekleştirilecek olan panellerin sonrasında ise Türkiye Barolara Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’nun yöneteceği ve tüm konuşmacıların katılımıyla bir Yuvarlak Masa Toplantısı yapılacak.

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