İki Toplumlu Kültür Teknik Komitesi’nin düzenlediği, Ledra Palace Otel’de bu akşam Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in katılımıyla açılacak Kıbrıs’ta 1974 öncesi tablolar, ses ve görüntü kayıtlarından oluşan sergi, basına tanıtıldı.

İKİ TOPLUMLU KÜLTÜR TEKNİK KOMİTESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ SERGİDE KIBRISLI RUMLARA İADE EDİLEN 219 TABLODAN 60’I VE RIK KAYITLARINDAKİ KIBRISLI TÜRKLERE AİT 54 GÖRÜNTÜ VE 22 RADYO KAYDI YER ALIYOR

LİDERLERİN SERGİYİ ZİYARETİ ÖNCESİNDE BASINA BRİFİNG VERİLDİ



İki Toplumlu Kültür Teknik Komitesi’nin düzenlediği, Ledra Palace Otel’de bu akşam Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in katılımıyla açılacak Kıbrıs’ta 1974 öncesi tablolar, ses ve görüntü kayıtlarından oluşan sergi, basına tanıtıldı.

Liderlerin uzlaştıkları güven artırıcı önlemler çerçevesinde taraflara iade edilen, 1974’ten sonra KKTC’de kalan Kıbrıslı Rum sanatçıların eserleriyle RIK arşivlerindeki Kıbrıslı Türklere ait 1963 öncesi ses ve görüntü kayıtlarından oluşan sergiye, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Elizabeth Spehar ev sahipliği yapıyor. Sergide, 1974 sonrası kuzeyde kalan Kıbrıslı Rumlara ait 219 tablodan restore edilen 60’ı ve RIK televizyonu ve radyosunda Kıbrıslı Türklere ait 54 TV ve 22 radyo programı kaydı yer alıyor.

Kıbrıs Türk halkının kültürel, sanatsal, sosyal ve siyasal hayatından kesitler içeren ses ve video arşivleriyle kuzeyde kalan ve koruma altına alınan Kıbrıslı Rum sanatçılara ait 219 tablo, taraflara iade edilmek üzere bir süre önce BM yetkililerine teslim edilmişti.

Ledra Palace Otel’de basına yönelik brifingde, İki Toplumlu Kültür Teknik Komitesi Eş Başkanları Kani Kanol ve Andrulla Vasiliu, BM, UNDP, Avrupa Komisyonu temsilcileri ile serginin küratörleriyle sanatçılar yer aldı.

Konuşmacılar, sergi aşamasına gelinceye kadarki süreci özetleyerek, duydukları mutluluğu ifade etti.

Komite yetkililerinden alınan bilgiye göre, tabloların restorasyonu yanında ses ve görüntülerin Brüksel’de dijital ortama aktarılması çalışmaları devam ediyor.