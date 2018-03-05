Kıbrıslı Türklerin hayattan memnuniyet oranı yüzde 61

Avrupa Birliği(AB)’de eş zamanlı yapılan Eurobarometer anket sonuçlarına göre, Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Türk toplumundaki “hayattan memnuniyet” oranı yüzde 61 çıktı, bu oran yüzde 83 olan Avrupa Birliği ortalamasının 22 puan gerisinde kaldı.

Avrupa Birliği(AB)’de eş zamanlı yapılan Eurobarometer anket sonuçlarına göre, Kıbrıslı Türklerin hayattan memnuniyet oranının, yüzde 83 olan AB ortalamasının 22 puan altında olduğu belirtildi.



Kıbrıs Türk toplumunda en önemli sorunlar, yüzde 32 ile fiyat artışı/enflasyon/yaşam maliyeti, yüzde 28 ile ekonomik durum ve yüzde 25 ile de suç çıktı.



Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nden verilen bilgiye göre, Avrupa Birliği ülkelerinde yılda iki kez gerçekleştirilen standart araştırmaların sonuncusu, Standart Eurobarometer 88, 5-14 Kasım 2017’de yapılmıştı.



Araştırma, 28 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin yanında, 5 aday ülke (Türkiye, Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk) ve Kıbrıs Türk Toplumunda yaptırıldı. Kuzey Kıbrıs’taki anket için 500 kişi ile yüz yüze görüşüldü, saha çalışması ve raporlama, TNS opinion & social şirketi adına, Lipa Consultancy tarafından yürütüldü.



KIBRIS TÜRK TOPLUMUNDAKİ “HAYATTAN MEMNUNİYET” ORANI YÜZDE 61…



Araştırmada, Kıbrıs Türk toplumundaki “hayattan memnuniyet” oranı yüzde 61 çıktı, bu oran yüzde 83 olan Avrupa Birliği ortalamasının 22 puan gerisinde kaldı. Danimarka, Hollanda, İrlanda,

Lüksemburg, Malta ve İsveç’te oran yüzde 97 ile 94 arasında çıktı.



Sonuç raporunda, bu oranın, Kıbrıslı Türklerin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik ortamın bir yansıması olarak görüldüğü belirtildi.



Kıbrıs Türk kesiminde en ciddi toplumsal sorunlar yüzde 32 ile fiyat/enflasyon/yaşam maliyeti, yüzde 28 ile ekonomik durum, yüzde 25 ile suç ve yüzde 23 ile işsizlik çıktı.



Ankette, Kıbrıs sorununu en ciddi sorun olarak görenlerin oranının yüzde 17’den yüzde 20’ye çıktığı kaydedildi. Sonuç raporunda, “bu çalışmanın verileri de ayrıca göstermektedir ki genç nüfusun siyasi konulara ilgisi oldukça düşük düzeydedir ve özellikle Kıbrıs sorununun çözümüne olan ilgileri en düşük seviyelerde seyretmektedir” ifadeleri kullanıldı.



Araştırmada, Kıbrıslı Türklerin, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu konusundaki haberdarlık oranlarının sırasıyla yüzde 69 ve 67 çıktığı, bunun AB ortalamasından daha düşük olduğu kaydedilen açıklamada; Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliği hakkındaki genel imajının yüzde 53 oranında olumlu ve pozitif olduğu, AB genelinde olumlu imaj algısının yüzde 40 olduğu kaydedildi.



Avrupa Birliği’nin en olumlu sonucunun ne olduğu sorusuna, yüzde 20 katılımcının “AB Üye Devletleri arasında barış”, “Avrupa Birliği sizin için şahsen ne anlama geliyor” sorusuna karşılık ise katılımcıların yüzde 52’sinin “Avrupa Birliği'nde herhangi bir yerde seyahat, öğrenim ve çalışma özgürlüğü” ifadesini tercih ettiği kaydedildi.