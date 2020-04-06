banner411
banner69
42 0
5 0
 
31 0
61 0
14 0
Corona günlerinde Nermi Uygur hocayı anımsamak
Corona günlerinde Nermi Uygur hocayı anımsamak
16 0
Yarın Berat Kandili
Yarın Berat Kandili
21 0
banner374

Kıbrıslı Türklerin eksikleri girişimcilere tanıtılacak.

banner27

AB tarafından finanse edilen iki toplumlu “Sosyalleşin: Sosyal Girişimcilikle İstihdamı Destekleyin” projesi kapsamında belirlenen “Kıbrıs Türk toplumunun eksikleri ve ihtiyaçları” katılımcılara sunulacak

Kıbrıslı Türklerin eksikleri girişimcilere tanıtılacak.

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen iki toplumlu “Sosyalleşin: Sosyal Girişimcilikle İstihdamı Destekleyin” projesi kapsamında belirlenen “Kıbrıs Türk toplumunun eksikleri ve ihtiyaçları” katılımcılara sunulacak. 

AB tarafından finanse edilen “GoSocial” proje ekibinden  yapılan açıklamaya göre, proje çalışmalarında belirlenen eksiklikler ve ihtiyaçlar, projenin öngörülen kapasite geliştirme faaliyetlerinde katılımcılara sunulacak ve fikirleri bir sonraki seviyeye taşıyıp, sosyal girişimlere dönüştürebilecek meraklı girişimcilere tanıtılacak.

Sosyal girişimcilik eğitimlerine ve projenin diğer etkinliklerine katılım yapmak isteyenlerin projenin sosyal medya sayfalarını takip etmeleri ve iletişime geçmeleri istendi.

Projenin iletişim adresleri şöyle: “Facebook: GoSocialCy, Instagram: gosocialcy, Twitter: GoSocialCy, Web Sitesi: www.gosocialcy.eu, Telefon: +90 548 820 3400/+90 548 820 3401, E-posta: gosocialcy@gmail.com.”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.