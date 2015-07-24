'Kıbrıslı Türkleri karanfillerle karşılayacağız'

Dillirgalı Rumlar, Erenköy direnişinin yıldönümünde Erenköy geçidinin açılması için eylem düzenleyecek. Pomo Muhtarı, anmaya gidecek olan Kıbrıslı Türkleri karanfillerle ve halk oyunlarıyla...

Dillirgalı Rumlar, Erenköy direnişinin yıldönümünde Erenköy geçidinin açılması için eylem düzenleyecek. Pomo Muhtarı, anmaya gidecek olan Kıbrıslı Türkleri karanfillerle ve halk oyunlarıyla karşılamayı düşündüklerini bildirdi





Kıbrıslı Türkler, Erenköy direnişinin yıldönümü nedeniyle Erenköy Şehitliği’nde düzenlenecek törene katılmak üzere Erenköy’e gideceği gün Dillirga bölgesinde sakin Rumlar da Erenköy geçidinin açılması için protesto eylemi düzenleyecek.

Politis’in haberine göre Pomo Muhtarı Evangelos Stilianu, Dillirga ihtiyar heyetleri ve Poli Hirsofu belediyesi olarak 8 Ağustos 2015’te Erenköy geçidinin açılması talebiyle eylem düzenleme kararı aldıklarını, aynı gün direniş yıldönümü nedeniyle Erenköy’e gidecek Kıbrıslı Türkleri engellemeyeceklerini açıkladı.

Stilianu, 8 Ağustos’ta saat 10.00’da başlayacakları eylemde, Kıbrıslı Türklerin geçişlerini engellemeyecekleri gibi onları karanfillerle ve halk oyunlarıyla karşılamayı düşündüklerini de söyledi.

Pirgo ve Pomo ihtiyar heyetleri ile Poli Hirsofu Belediyesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e de mektup göndererek, Erenköy geçidinin açılması konusunu müzakere masasına koymasını istedi.