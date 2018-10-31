“Kıbrıslı Türkler yok olma noktasında”

Sendikalar, Kuzey Kıbrıs’a nüfus taşındığı, Kıbrıslı Türklerin azınlık durumuna düşürüldüğü ve suçların arttığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı önünde eyleme gitti

Sendikal Platform, “Kuzey Kıbrıs’a sistematik bir şekilde nüfus taşındığı ve bunun neticesinde Kıbrıslı Türklerin azınlık durumuna düşme tehlikesi ile karşı karşıyla kaldığı” gerekçesiyle, İçişleri Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Platformu oluşturan bazı sendikaların temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen eylemde, Platform adına hazırlanan açıklama okundu.

Açıklamanın okunmasına geçilmeden önce Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Başkanı Selma Eylem yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığı’nın önünde toplanmalarının nedenini, “Kıbrıs’ın Kuzeyine sistematik bir şekilde nüfus taşınması, bunun neticesinde demografik yapının bozulması ve suç olaylarının artması” olarak açıkladı.

Eylem, bugün taciz, tecavüz ve şiddet olaylarında ciddi artışlar yaşanmakta olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Genel Başkanı Güven Bengihan tarafından okunan basın açıklamasında “Kuzeyde yıllarca egemen olan zihniyet kendi statükosunu sürdürebilmek adına Türkiye’deki iktidarların da desteği ile Kıbrıslı Türkleri yok olma noktasına getirmiştir” denildi.

Bir taraftan Kıbrıslı Türklerin ülkeden göç etmesi, diğer taraftan da “Türkiye’den sistematik olarak nüfus taşınmasından” dolayı taşınan nüfusun bugün “yerli nüfusu geçtiği” kaydedilen açıklamada, “Kıbrıslı Türkler kendi ülkelerinde azınlık durumuna düşmekle karşı karşıya gelmiştir” denildi.

Demografik yapının değişmesiyle, çalışma ve sosyal yaşamın da değiştiği kaydedilen açıklamada, suç olaylarının artmakta olduğuna işaret edilerek, KKTC’nin, “İnterpol (uluslararası polis örgütü) tarafından aranan suçluların serbest yaşayabildiği, suç olaylarının gazete sayfalarına sığdırılamadığı, halkının kendisini güvende hissedemediği” bir ülke haline geldiği belirtildi.

“Ülkede uzun süre egemen olan zihniyetin” vatandaşlık politikasının, ülkenin “nüfus yapısını değiştirmeye” yönelik olduğu da iddia edilen açıklamada, “Bu zihniyet vatandaşlık gibi ciddi bir olguyu kendi iktidarlarını devam ettirmek uğruna her seçim dönemi pervasızca kullanmıştır. O kadar ileri gidilmiştir ki turist vizesi ile gelip birkaç hafta adada kalan insanlara vatandaşlık verilmiştir” denildi.

Nüfus, vatandaşlık ve muhaceretle ilgili yasaların Türkiye’de hükümette olan Adalet ve Kalkınma Partisi destekli olduğu iddia da edilen açıklamada, bahse konu yasaların değiştirilmesi çağrısında bulunuldu.