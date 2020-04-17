Kıbrıslı Türk siyasetçi Ayhan Kaymak, hayatını kaybetti

Kıbrıslı Türk siyasetçi Faiz Kaymak'ın oğlu, siyasetçi ve köşe yazarı Ayhan Kaymak dün hayatını kaybetti.

84 yaşındaki Ayhan Kaymak'ın ölümü, sevenlerini yasa boğdu

Ayhan Kaymak 1985'ten beri KKTC'de beş kez Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmuştu. Bunlar 1985, 1995, 2000, 2005 ve 2010 seçimleriydi.

Kaymak, ayrıca 1998 ve 1999 yıllarında Avrupa gazetesinde köşe yazısı yazmıştı.

Ayhan Kaymak, 1936 yılında Mağusa'da doğmuştu. Babası Faiz Kaymak 1940 ve 1950'li yıllarda Liderimiz Doktor Küçük'le birlikte siyasette yer almıştı.

Kaymak, tahsilini New York Üniversitesi'nde yapmıştı.

Sevk ve idare, işletme ve ekonomi dallarında BS ve daha sonra da MBA diplomaları aldı. Doktora çalışmalarına başladıktan sonra üniversitede ekonomi dersleri verdi. Bölümde araştırmacı olarak görev aldı. Equitable ve Prudential sigorta şirketlerinde emeklilik sigortası programları hazırladı. 1977'de Kıbrıs'a döndü. PEYAK'ın ilk genel müdürü olarak bir süre çalıştı.

1980'de Mağusa'ya yerleşti. 1990'lı yılların sonunda 2 yıl konuk yazar olarak Afrika gazetesinde 50'ye yakın makalesi çıktı. 1985 yılında KKTC'nin ilanıyla ilgili olarak "Anayasal Düzen ve Yorumu" isimli el kitabı yayımladı. Kaymak evli ve 3 çocuk babasıydı.