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Kıbrıslı Türk Şair ve Yazar Fikret Demirağ LAÜ’de anıldı

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3. Uluslararası Fikret Demirağ Şiir Festivali kapsamında Kıbrıslı Türk Şair ve yazar Fikret Demirağ Lefke Avrupa Üniversitesi’nde anıldı.

Kıbrıslı Türk Şair ve Yazar Fikret Demirağ LAÜ’de anıldı

29 Kasım 2019 tarihinde LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda“Şiir ve Ekoloji” konulu panel gerçekleşti. Prof. Dr. Sadettin Yıldız moderatörlüğünde gerçekleşen panele, Jamie B. Rosa, Mihrican Aylanç, Nilay Özer, Mine Ömer, Bahriye Kemal ve Mehmet Kansu konuşmacı olarak katıldı.

Panelin ardından Jenan Selçuk moderatörlüğünde gerçekleşen şiir dinletisine Jamie B. Rosa, Ricard Bellveser (İspanya), Nilay Özer (Türkiye), Bejan Matur (Türkiye), Lyumdmyla Diadchenko (Ukrayna), Kerstin Hensel (Almanya), Laura Garavaglia (İtalya), Marian Eikelhof (Hollanda) konuk şairler olarak katıldı. Program, Kıbrıs sanatçı ve yazarlar birliği üyesi şairlerinden şiir dinletisi, söyleşi ve ve imza etkinliği ile son buldu.

Program sonrası yurt içi ve yurt dışından etkinliğe katılan konuklar onuruna LAÜ sosyal tesisi EUL Lounge’da bir resepsiyon düzenlendi.

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