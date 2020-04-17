Kıbrıslı Türk Prof. Dr koronavirüse yenildi

Türk üroloji camiasının duayen ismi Kıbrıslı Türk Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Türk ve Avrupa Üroloji camiasının saygıdeğer hocalarından 85 yaşındaki Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İ.Ü. Çapa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilimdalı Eski Başkanı ve Türk Üroloji Derneği Eski Başkanı olarak da görev yapmış olan Tellaoğlu ile ilgili öğrencilerinden biri olan Ürülog Dr. Erol Uçaner üzüntüsünü paylaştı:

Uçaner'in paylaşımı şöyle:

"Efsane hocamız covid19 a yenik düştü, Türk Üroloji Derneğinde 20 yıllık başkanlık yapan KKTC li hocamız Prof. Dr .Sedat Tellaloğlu nu bu sabah kaybettik,nur içinde yatsın, toprağı bol olsun,üzerimizde çok emeği var, hakkını helal etsin!"

PROF. DR. SEDAT TELLALOĞLU KİMDİR?

Türk ve Avrupa Üroloji camiasında saygın bir yere sahip olan Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu 27 Mart 1935 yılında Kıbrıs'ta doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Kıbrıs'ta tamamladıktan sonra Türkiye'ye gelerek burada tıp öğretimini tamalayan Tellaoğlu, bir süre İngiltere'de görev aldıktan sonra üroloji ihtisasına 1966 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Bölümünde başladı.



İlk böbrek naklinde pay sahibiydi



Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen prostat biopsisi, Tellaoğlu’nun uzmanlık tezi olurken, uzmanlığında İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Üroloji Bölümünü kuran üç hocanın en genci olarak Türk tıp tarihinde müstesna bir yer edindi.



Tellaoğlu, 1983 yılında İstanbul'da ilk böbrek naklini gerçekleştiren ekibe başkanlık etmiş ve böbrek naklinin kurulmasında önemli adımlarda öncü olmanın yanında, Türkiye’de Androloji ve Pediatrik üroloji bilim dallarının kurulmasında da önemli rolleri oldu.