Kıbrıslı Türk lider Akıncı ve Rum Lider Anastasiadis, Mağusa'da Othello Kalesi'nde buluştu

Kıbrıslı Türk lider Akıncı ve Rum Lider Anastasiadis, 8 Haziran’da Limasol’da birlikte izledikleri tiyatro oyununun ardından bu kez Mağusa’da Othello Kalesi’nde buluştu. Rum Meclis Başkanı Omiru ise, Anastasiadis’in...

Kıbrıslı Türk lider Akıncı ve Rum Lider Anastasiadis, 8 Haziran’da Limasol’da birlikte izledikleri tiyatro oyununun ardından bu kez Mağusa’da Othello Kalesi’nde buluştu. Rum Meclis Başkanı Omiru ise, Anastasiadis’in KKTC’ye geçmesine tepki gösterdi

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ve Rum Lider Nikos Anastasiadis bu kez Mağusa’da Othello Kalesi’nde birlikte konser izledi.

Kıbrıs’taki toplumları yakınlaştıracak kültürel etkinlikleri desteklemek ve yardımcı olmak amacıyla oluşturulan Kültür Komitesi'nin organize edilen, geceye yoğun ilgi vardı.

Kıbrıs'ın hem güneyi hem de kuzeyinden izleyicilerin yer aldığı tarihi gecede iki toplumlu müzik grubu “Kyprogenia” tarafından verilen “Ay ışığı altında bizim müziğimiz” isimli bir konser gerçekleştirildi.

Konserde konuşma yapan Kültür Teknik Komitesi eş başkanı Androulla Vassiliou, 41 yıldır iki toplumun ayrı ayrı yaşadığına dikkat çekti ve “Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler geçmişte acılar yaşadı ama ortak gelecek olmalı” dedi.

Vassiliou, “Binlerce aile evlerini terk etmek zorunda kaldı, birçoğunun akıbeti bilinmiyor. Biz felaketin büyüklüğü nedeniyle çatışma ve savaşların diğer Avrupalıların korkunç deneyimleri ele alalım ve geçmişin korkunç deneyimleri geride bırakıp barış içinde yaşayalım” diye konuştu.

Geleceğimiz için ve özellikle genç nesillerin geleceği için birlikte çalışması gerektiğini kaydeden Vassiliou, “Gençler ne yazık ki yeni bir ülkede daha iyi bir gelecek için yurtlarını terk ediyor. Kıbrıs ve halkı için yeni bir gelecek inşa etmek için bizim iki liderin çabalarını desteklememiz gerek” dedi.

Konser için Ledra Palace barikatından KKTC’ye geçen Rum Lider Nikos Anastasiadis ise yoğun güvenlik önlemi altında Mağusa’ya gitti.

KKTC polislerinin geniş eskortu eşliğinde Mağusa’ya giden Anastasiadis, konser sonrası yine aynı şekilde güneye döndü.

ANASTASİADİS’E TEPKİ

Öte yandan Anastasiadis’in dün akşam KKTC’ye gelerek Akıncı ile birlikte Otello Kalesi’nde düzenlenecek müzik etkinliğini izlemesine Rum tarafında karşı çıkıldı, içerdiği “tehlikelere” vurgu yapıldı.

Rum Meclis Başkanı Yannakis Omiru, Anastasiadis’in KKTC’ye gelecek olmasının “yanlış mesajlar vereceği” uyarısı yaptı.

Anastaiadis’in işgal bölgelerindeki tiyatral gösteriye katılması yanlış simgeler verir” diyen Omiru “Olguların simgeleri çoğu zaman özünden çok daha önemlidir. Başkan’ın işgal bölgelerindeki tiyatral bir gösteriye katılmasının, Kıbrıs Cumhuriyeti, hem de en üst kurumsal unsuru aracılığıyla askeri işgal şartları altındaki etkinliklere katılıyor şeklinde yanlış simgeler yaratacağından çok korkuyorum” ifadesini kullandı.

Omiru, Anastasiadis’in niyetinin bu olmadığına gönülden inandığını belirterek şunlara dikkat çekti:

“Ancak hafifletici sebepler her ne olursa olsun tehlikeler ortadadır. Kıbrıslı Türklerle bütün düzeylerde temas başka şey, resmi Kıbrıs devletinin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Türk ordusunun işgali altındaki hükümranlık bölgesinde etkinliğe katılması başka...”