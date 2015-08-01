Kıbrıslı Türk, Güney'de adam kaçırdı

Limasol’da 42 yaşındaki bir Kıbrıslı Türk’ün tehdit ve adam kaçırma suçlarından gözaltına alındığı iddia edildi. Söz konusu Kıbrıslı Türk’ün, 2007 yılında borç verdiği...

Limasol’da 42 yaşındaki bir Kıbrıslı Türk’ün tehdit ve adam kaçırma suçlarından gözaltına alındığı iddia edildi.

Söz konusu Kıbrıslı Türk’ün, 2007 yılında borç verdiği 46 yaşındaki bir Kıbrıslı Türk’ten parasını almak için onu tehdit ettiği, seyahat belgelerine el koyduğu, zorla banka ve tasdik bürosu gibi yerlere götürdüğü öğrenildi.

Habere göre Kıbrıslı Türk, tehdit edilip kaçırılan diğer Kıbrıslı Türk’ün polise yaptığı şikayet üzerine gözaltına alındı.