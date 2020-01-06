banner255
banner69
Koopbank'ın 20 şanslısı altınlarını aldı
Koopbank'ın 20 şanslısı altınlarını aldı
49 0
Trafik tabelası mı bilmece tahtası mı?
Trafik tabelası mı bilmece tahtası mı?
60 0
 
Geçitkale zorlanmadı
Geçitkale zorlanmadı
109 0
Gece yarısı etsiz börek çılgınlığı
Gece yarısı etsiz börek çılgınlığı
26 0
Seyir halindeki bir araba alev alarak kül oldu
Seyir halindeki bir araba alev alarak kül oldu
74 0
Audi e-tron ve e-tron sportback’in RS versiyonu gündemde
Audi e-tron ve e-tron sportback’in RS versiyonu gündemde
8 0
Erkeklerde finalin adı belli oldu
Erkeklerde finalin adı belli oldu
31 0
banner355

Kıbrıslı Türk genç, Birmingham'da kayboldu

banner27

Birmingham şehrinde yaşayan Kıbrıslı Türk, Hamitköylü Ahmet Ahmet'in (Oduncu) 5 Ocak’tan beri kayıp olduğu bildirildi

Kıbrıslı Türk genç, Birmingham'da kayboldu

İngiltere’nin Birmingham şehrinde yaşayan Kıbrıslı Türk Ahmet Ahmet'in 5 Ocak’tan beri kayıp olduğu bildirildi.

Annesi Türkan Ahmet ve babası Polat Ahmet sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda en son görüldüğü gün üzerinde Puma markalı ceket giyen 17 yaşındaki oğlu Ahmet Ahmet’in,  5 Ocak Pazar öğlen saat 3’den beri kayıp olduğu belirtilerek gören veya tanıyanların kendisine ya da en yakın polis karakoluna haber vermelerini istedi.

Türkan Ahmet, oğlunun arkadaşıyla kahve içmek için çıktığını söyledi ve bir daha kendisine ulaşamadıklarını belirtti. Türkan Ahmet şu açıklamayı yaptı:

“Oğlum Ahmet arkadaşıyla buluşmak için evden çıkmıştı, daha sonra geri dönmedi. Evden çıktıktan sonra kendisiye temas kurmuştum. Fakat daha sonra telefonu kapandı. Arkadaşlarıyla konuştuk ama kimse nerde olduğunu bilmiyor. Polislerle hemen temas geçtik ama hiç bir şekilde ilgilenmediler ve bizi eve gönderdiler. Oğlumun astımı var oldukça endişeliyiz.”

Türkan Ahmet, Bilgi sahibi olanların kendisine veya eşine Facebook üzerinden iletişim kurmasını istedi.

Ahmet Ahmet'in babası Polat Ahmet (Oduncu), yıllar önce Hamitköy'den İngiltere'ye yerleşerek, restorant işletmeciliği yapmaya başlamıştı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.