Güney Kıbrıs'ta AKEL adına GPO şirketi tarafından yapılan ankette, Kıbrıslı Rumlar ülkedeki ana sorunu, “ekonomik kriz” olarak gösterdi. Fileleftheros gazetesi, AKEL tarafından yaptırılan ankette, Kıbrıslı...

Güney Kıbrıs'ta AKEL adına GPO şirketi tarafından yapılan ankette, Kıbrıslı Rumlar ülkedeki ana sorunu, “ekonomik kriz” olarak gösterdi.

Fileleftheros gazetesi, AKEL tarafından yaptırılan ankette, Kıbrıslı Rumların yüzde 66.7’sinin, ana sorununun ekonomik kriz olduğu şeklinde yanıt verdiğini yazdı.

Kıbrıslı Rumların, yüzde 44.1’inin ikinci ana sorun olarak ise Kıbrıs sorununu gösterdiğini yazan gazete bunu, yüzde 33.7 ile işsizlik, yüzde 16 ile sağlık, yüzde 12 ile emeklilik-sigorta sistemi, yüzde 7.7 ile milli güvenlik konuları, yüzde 7.5 ile eğitim, yüzde 6.3 ile muhaceret, yüzde 1.1 yolsuzluk, yüzde 3.1 ile diğer konular, yüzde 6.1 hiçbir sorunun izlediğini belirtti.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anatasiadis’in Kıbrıs sorununa ilişkin siyasetini doğru veya yanlış gidişata yönelik olup olmadığı şeklindeki soruya AKEL seçmenleri, yüzde 65.2 kesinlikle ve oldukça doğru gidişata yönelik olduğunu, yüzde 23.5’i kesinlikle ve oldukça yanlış, yüzde 11.3’ü ise bilmiyorum şeklinde cevap verdi.

Aynı soruya karşılık olarak DİSİ seçmenleri yüzde 79 doğru gidişat, yüzde 13.5’i yanlış, yüzde 7.5’i bilmiyorum; DİKO seçmenleri yüzde 40’ı doğru, yüzde 49.5’i yanlış, yüzde 7.5’i bilmiyorum, EDEK seçmenleri ise yüzde 34.2’si doğru, yüzde 54.4 yanlış, yüzde 11.4 bilmiyorum yanıtını verdi.

BUGÜN SEÇİM OLSA

“Milletvekilliği seçimlerinin bugün yapılması durumunda hangi partiye oy verirsiniz?” şeklindeki soruya yüzde 22 DİSİ, yüzde 20.5 AKEL, yüzde 8.3 DİKO, yüzde 4.8 EDEK, yüzde 1.0 EVRO.KO, yüzde 2 Rum Çevreciler, yüzde 1.2 ELAM, yüzde 5.2 Rum Vatandaşlar İttifakı, yüzde 1.5 diğer, yüzde 10 boş/ geçersiz oy, yüzde 12.5 bilmiyorum/yanıt yok, yüzde 11 ise oy kullanmayacağım yanıtı verildi.

ANASTASİADİS YÜZDE 56 POPÜLER

Siyasilerin popülerliği konusunda ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis yüzde 56.5 olumlu/yeterince olumlu, yüzde 42.4 olumsuz/yeterince olumsuz, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos yüzde 45.1 olumlu, yüzde 52.7 olumsuz AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu yüzde 43.6 olumu, yüzde 54.5 olumsuz, Çevreciler Başkanı Yorgos Perdikis yüzde 39.5 olumlu, yüzde 56.4 olumsuz, Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas, yüzde 36.2 olumlu, yüzde 58.5 olumsuz, EDEK Başkanı Marinos Sizopulos yüzde 36.1 olumlu, yüzde 58.6 olumsuz, DİSİ Başkanı Averof Neofitu yüzde 30.2 olumlu, yüzde 68 olumsuz şeklinde yanıt aldı.

POLİTİS GAZETESİNDEKİ ANKET

Politis gazetesi ise, Rum Yönetimi Başkanlığı tarafından, müzakerelerin başladığı dönemde, 22-27 Mayıs tarihlerinde yaptırılan anketin sonuçlarına yer verdi.

Gazete ankete katılanların yüzde 73’ü Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs Türk liderliğine seçilmesini olmlu bir gelişme olarak gördüğünü yazdı.

Habere göre ankete katılanların yüzde 59’u iki taraf için avantajlı bir çözüme ulaşılabileceğini düşünürken, yüzde 38’i bu konuda olumsuz görüş ortaya koydu.

Ankete katılanların yüzde 67’si iki toplumlu, iki kesimli federasyondan yana olumlu tavır koyarken yüzde 23’ü iki devletten yana görüş ortaya koydu.

Gazete iki kesimli, iki toplumlu federasyondan yana olumlu tavır koyan AKEL seçmenin yüzde 84, DİKO’nun yüzde 79, DİSİ’nin yüzde 7, EDEK ve Çevrecilerin ise yüzde 63 olduğunu belirtti.

Ankete katılanların yüzde 57’si, “Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Annan Planı’nın olumsuz unsurlarının iyileştirilmesiyle, Kıbrıs sorunun çözümüne ilişkin ortak bir öneride anlaşmaları durumunda, yeni referandumda ne oy verirsiniz” sorusuna kesinlikle evet, yüzde 22’si kesinlikle hayır, yüzde 19’u bilmem mümkün değil, yüzde 2 ise karar vermedim yanıtını verdi.