Kıbrıslı Rum öğrenci örgütüne kınama

Kıbrıslı Rum öğrenci örgütü “FPK Protoporia”nın Londra’da kamusal alanlardaki Kuzey Kıbrıs’ı tanıtıcı reklamlara karşı düzenlediği imza kampanyasını esefle kınayan, Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu, imza kampanyasının, “Birleşik Krallık’taki tüm Kıbrıslı öğrenciler tarafından desteklendiği” iddiasıyla düzenlendiğini ifade ederek, bu iddianın gerçek dışı olduğunu vurguladı

Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu, Kıbrıslı Rum öğrenci örgütü “FPK Protoporia”nın Londra’da kamusal alanlardaki Kuzey Kıbrıs’ı tanıtıcı reklamlara karşı düzenlediği imza kampanyasını esefle kınadı.

Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu yazılı açıklamasında, söz konusu tek taraflı imza kampanyasının, “Birleşik Krallık’taki tüm Kıbrıslı öğrenciler tarafından desteklendiği” iddiasıyla düzenlendiğini ifade ederek, bu iddianın gerçek dışı olduğunu vurguladı.

İmza kampanyasının metninin, Kıbrıs sorununa tek taraflı ve hasmane bir anlatımla yaklaşıldığı belirtilen açıklamada, “FPK Protoporia”nın, “Birleşik Krallık’taki tüm Kıbrıslı öğrenciler” tanımını yaparken kendisiyle hiçbir bağı olmayan Kıbrıslı Türk öğrencileri göz ardı ettiği ve böylece kasıtlı olarak dışlayıcı ve ayrımcı bir “Kıbrıslılık” tanımını kullanarak imza toplamaya çalıştığına vurgu yapıldı.

“Kıbrıslılık” kimliğine getirilen bu dışlayıcı tanımın, yasalar ve sosyokültürel arka planları doğrultusunda kendisini “Kıbrıslı” olarak tanımlamaya eşit hakkı olan yüzlerce öğrenciyi yok saymak olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu imza kampanyası, akla uygunluk sınırlarını aşarak, olası sonuçlarını değerlendirmekten âciz bir şekilde Kıbrıs Türk ekonomisini nefessiz bırakmayı amaçlamaktadır. Bu hedef, Birleşik Krallık’ta okuyan Kıbrıslı Türklerin refahına karşı da bir saldırı mahiyetindedir.

Bu imza kampanyasına destek verenlerin önemli bir kısmının Birleşik Krallık’ta okuyan öğrenciler olmadığına, ve hatta destekleyen bazı kimselerin Birleşik Krallık’ta ikamet dahi etmediklerine de dikkat çekmek isteriz. İmza atanların sayısı kasıtlı olarak şişirilmiştir ve dolayısıyla Britanya otoritelerini ilgilendirmemektedir.

Bath Üniversitesi “Kıbrıslı Topluluğu” ve Derby Üniversitesi Elen ve “Kıbrıslı Topluluğu”nun da bu imza kampanyasını paylaştığını dikkate getiririz. Kıbrıslı öğrenci topluluğunun tamamını temsil sorumluluğu olan topluluklarca böylesi ayrımcı bakış açılarının desteklenmesini kınarız. Bath Üniversitesi Öğrenci Birliği ve Derby Üniversitesi Öğrenci Birliğine konuyla ilgili gerekenlerin yapılması çağrısında bulunuruz.”