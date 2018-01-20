“Kıbrıs’ın jeopolitik önemi azaldı”

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin, Yakın Doğu Enstitüsü Güvenlik Akademisi'nde Doğu Akdeniz’deki Yeni Jeopolitiğin KKTC’ye yansimalarını irdelediği seminnerde Kıbrıs’ın jeopolitik öneminin eskisi gibi değil, azaldığını belirtti

Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu Enstitüsü tarafından düzenlenen Güvenlik Akademisi Sertifika Programı kapsamında Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin "Doğu Akdeniz'de Yeni Jeopolitik ve KKTC 'ye Yansımaları" başlıklı bir seminer verdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre güvenlik kavramının ve uygulamalarının farklı boyutları bağlamında Akdeniz’i jeostratejik açıdan yeniden şekillendiren süreçlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve bölgenin güvenliğine etkilerinin değerlendirildiği seminer Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi B-101 No’lu seminer salonunda gerçekleştirildi.

YETKİN: SİYASETİN, BİLİMİN GELİŞMESİNE AYAK UYDURMASI GİDEREK ZORLAŞIYOR

Yakın Doğu Enstitüsü Güvenlik Akademisi kapsamında verdiği seminer çerçevesinde teknolojik gelişmelere ve buna bağlı olarak değişen dünya düzenini irdeleyen Murat Yetkin, “Artık petrol cağının da sonuna gelindiğinin işaretleri var. Petrol devri petrol bitene kadar beklemeyecek. Petrol çağı bitiyor ve bitiş sancıları var. Her teknolojiye geçişte; insan gücünden, buhar makinesine geçişte rejimler değişti, yeni kavramlar çıktı, işçi sınıfı ortaya çıktı. Her büyük teknoloji değişiminde dünya büyük sarsıntılar yaşıyor. Bir sonraki adımda başladı, artık moleküler düzeyde, nano denilen düzeyde ortaya çıkan buluş ve gelişmelerle artık organikle inorganiğin birbiriyle içiçe geçtiği çağ başladı. Bilimin gelişmesi parabolik gidiyor, dolayısıyla siyasetin buna ayak uydurması giderek güçleşiyor” dedi.

YETKİN: İDDİALARIN AKSİNE SON DÖNEMDE KIBRIS’IN JEOPOLİTİK ÖNEMİ AZALDI

Konuşmasında bölgede sıvılaştırılmış doğal gaz rezervleri bulunmasının Kıbrıs’ın jeopolitik önemine etkilerine de değinen Murat Yetkin “Bu bölgede gerçekten barış adası olan tek yer Kıbrıs. Kendinizi bir kriz ortasında diye zannetmeyin neredeyse yarım asırdır kimsenin burnunun kanamadığı tek yerdir. Bütün coğrafyada, Avrupa ülkeleri dahil kimsenin burnunun kanamadığı tek yerdir. Kıbrıs’ın jeopolitik önemi eskisi gibi değil, azaldı. Süveyş kanalının inşasıyla artmıştı, petrolçağının bitimi ile buranın önemi bir süre sonra eskisi gibi olmayacak. Güneyde bulunan gaz yataklarından tek başına bir şey olmayacağı anlaşıldı. Bulunan toplam rezerv Türkiye’nin 8 aylık tüketimi çıktı. Mısır’ın ekonomik sahasında ve İsrail’de bulundu rezervler. Geçen hafta Anastasiadis, Çipras ve Sisi ortaklaşa hayata geçirmek içintoplantı yaptılar. Mısır’la birleştiğinde bir terminal kurulur mu ve sevkiyat yapılır mı bilinmez” dedi.

Seminerin sonunda Murat Yetkin'e Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş ve Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.