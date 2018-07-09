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Kıbrıs’ın incisi Altın Kum’un içler acısı hali

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Kıbrıs’ın incisi Altın Kum’un içler acısı hali
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Dipkarpaz Altın Kum son günlerdeki görünümü ile adeta içler acısı bir hal aldı.

Bölgedeki yerel işletmelerin kapatılmasının ardından bölgenin terkedilmiş bir hal alması dolayısı ile gerek atıl vaziyette kalan binalar gerek tabelalar gerekse ziyarete gelenlerin doğaya bıraktığı çöpler bölgede çöp yığınlarının oluşmasına sebep olmaya başladı.

Birçok boş bina ve bunların yanı sıra bölgeye asılmış olan ve  şu an için atıl kalan tabelalar çevre kirliliği yaratıyor.

Bölgeye ismini veren Altın Sahil de ise çöp yığınları yanı sıra etrafa atılan bira şişeleri pet su şişeleri  ve aklınıza gelebilecek her türlü çöpler mevcut, ancak en ilginci ise  kumlar üzerine terk edilmiş vaziyette bırakılan van araç bile görebilirsiniz.

Karpaz sahillerinin bu denli başı boş bırakılması ileride daha fazla çevre felaketi yaşanacağının da şimdiden habercisi olduğu görülüyor.(MHA)

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