Kıbrıs’ın ikinci en büyük kütüphanesi Girne’ye yapılıyor

YDÜ Büyük Kütüphane’nden sonra Kıbrıs’ın ikinci en büyük kütüphanesi olacak olan 6 bin metrekare büyüklüğündeki Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’nin inşasına başlandı. Kütüphanenin bu yıl sonu tamamlanması hedefleniyor

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’nden sonra Kıbrıs’ın ikinci en büyük kütüphanesi olacak olan 6 bin metrekare büyüklüğündeki “Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane”nin inşasına başlandı. Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’nin 2019 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Girne Üniversitesi kampüsünde, modern görünümü ve imkanlarıyla bir çok ihtiyaca cevap verebilecek şekilde tasarlanan Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’nin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleşmesinde gerekli bilgiyi ve bilgi kaynaklarını bünyesinde toplayıp, kullanıcıların hizmetine en iyi şekilde sunacak bir merkez olacağı belirtildi.

Gelişen ve değişen kütüphane ve kütüphanecilik anlayışıyla, son teknoloji ile donatılacak olan kütüphanede, 500 kişilik çok amaçlı salon, 3 adet 160 kişilik, 1 adet 130 kişilik ve 1 adet ise 150 kişilik toplamda 6 konferans salonu bulunuyor. Öğrencilerin kitap okuyup rahatça ders çalışabilecekleri ortama sahip olacak olan kütüphanede, okuma salonları, bireysel ve grup çalışma odaları, özel çalışma salonları, Elektronik Kaynaklar Araştırma Salonu, Süreli Yayınlar Okuma Bölümü ve arşiv bulunacak.

6000 m² alan üzerinde tasarlanan kütüphane binası aynı zamanda, Engelli Çalışma Odası, Kulüp Odaları, Bilgisayar Laboratuvarı ve sergi salonu da “Girne Üniversitesi Büyük Kütüphanede” yer alacak.

ZENGİN KİTAP ARŞİVİ VE ELEKTRONİK VERİ TABANI

Aynı anda yüzlerce kişinin çalışabileceği Büyük Kütüphane’de, elektronik olarak kitap alışverişi de yapılabilecek. Şu anki kütüphane bünyesinde bulunan 300.000 kitap ve 1.500.000 elektronik veri tabanı sayesinde Büyük Kütüphane’ye her yerden ulaşım olanağı sağlanacak. Library of Congress sınıflandırma sistemine göre dizayn edilecek olan raf sistemi ile bilgiye hızlı bir şekilde erişim yapılabilecek. Nadide eserler koleksiyonlarının da okuyucuyla buluşacağı kütüphanede, belgesel, müzik ve film DVD’lerinin bulunduğu görsel medya kütüphanesi de hizmete sunulacak.

İLKAY SALİHOĞLU: “SON TEKNOLOJİ İLE BİLGİ HİZMETİ KULLANICILARA HIZLI VE ÇABUK BİR ŞEKİLDE ULAŞACAK”

Üniversitelerin bir ülkenin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin gelişmesinde, toplum kültürünün yükselmesinde önemli işlevler yüklenen eğitim kurumları arasında yer aldığını belirten Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, bölgenin en kapsamlı kütüphane binasını bünyesine katma yolundaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Üniversitelerin araştırma ve yayın faaliyetlerinin artmasında, zengin kütüphane imkanlarının önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Salihoğlu, Girne Üniversitesi kampüsünde inşasına başlanan Büyük Kütüphane’nin hem üniversite öğrencilerinin eğitimlerinin kaliteli ve sağlıklı olmasına katkı sağlayacağını hem de Girne bölgesi halkına hizmet sunacağını belirtti.

Büyük Kütüphane’nin gerek binası gerekse koleksiyonları ve teknolojik imkanları ile kullanıcılarına etkili ve kaliteli hizmet vereceğini belirten Prof. Dr. Salihoğlu, üniversitedeki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini destekleyecek nitelikte kitap ve dergilerin yanı sıra görsel-işitsel araçlar ve online veri tabanları, CDROM veri tabanları gibi materyaller ile okuyuculara ilgilendikleri kaynakları bir arada görmelerini ve bulmalarını sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphanesi’nin yıl sonuna kadar tamamlanmasını hedeflendiklerini belirterek, Büyük Kütüphane’nin hizmete açılması ile birlikte, Üniversite olarak halihazırda büyük önem verdikleri araştırma ve yayın faaliyetlerine de çok büyük katkısı olacağını vurguladı.