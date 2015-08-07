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Kıbrıs'ın iki tarafındaki radyo frekanslarında parazitleri gidermede teknik sıkıntı yaşanıyor

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  Kıbrıs’ın iki tarafındaki radyo frekanslarındaki parazitleri çözme amacıyla yapılan çalışmalarda çok sayıda radyo istasyonu olması nedeniyle teknik açından zorluklar yaşanıyor   Kıbrıs’ın...

Kıbrıs'ın iki tarafındaki radyo frekanslarında parazitleri gidermede teknik sıkıntı yaşanıyor
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Kıbrıs’ın iki tarafındaki radyo frekanslarındaki parazitleri çözme

amacıyla yapılan çalışmalarda çok sayıda radyo istasyonu olması nedeniyle teknik açından zorluklar yaşanıyor

 

Kıbrıs’ın iki tarafındaki radyo frekanslarıyla ilgili yaşanan sıkıntıları çözme amacıyla çalışmalar yapan iki toplumlu Teknik Komite’nin ilerleme kaydettiği ancak işinin kolay olmadığı belirtildi.
Alithia gazetesi yukarıdaki başlıkla verdiği haberde, Rum Haber Ajansı’nın (KİPE) güvenilir kaynaklarına göre, Teknik Komite çalışmalarında ilerleme kaydedilmesine rağmen adanın her iki tarafında çok sayıda radyo istasyonu ve az sayıda radyo frekansı olması nedeniyle teknik açından zorluklar yaşandığını yazdı.
Komite’nin durumun resmini çıkarma yönünde yaptığı çalışmanın sürdüğünü kaydeden gazete, yürütülen çalışma çerçevesinde pratik sorunları ve bunların çözümlenmesi yollarının ele alındığını belirtti.
Havacılık iletişimlerinde parazitler konusunda ise her iki tarafın da bu durumun düzeltilmesi arzusunda olduğunu aktaran gazete, Komite’nin tekrar Eylül ayında bir araya geleceğini belirtti.

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