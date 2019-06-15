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Kıbrıs’ın gizemli geçmişine ışık tutacak bir kitap

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Polis Genel Müdürlüğü’nde Başmüfettişlik görevini de sürdüren Turgül Tomgüsehan, “Sırlar Adası” adlı kitabıyla okuyucularını Kıbrıs adasının gizemli tarihine götürüyor

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Kıbrıs’ın gizemli geçmişine ışık tutacak bir kitap
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, “Sırlar Adası” adlı kitabın yazarı Turgül Tomgüsehan’ı kabul etti. 
Kabulde KKTC Polis Genel Müdürlüğü’nde Başmüfettişlik görevini de sürdüren Turgül Tomgüsehan, “Sırlar Adası” adlı kitabın araştırma, yazım ve basım süreçleri hakkında Başkan Harmancı’ya bilgi verirken romanını da imzalayarak takdim etti.
Kıbrıslı Türk Yazar Tomgüsehan, Nisan ayında ülkemizde ve Türkiye’de kitapçılarda satılmaya başlayan “Sırlar Adası” adlı “ezoterik siyasi romanının” KKTC’nin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını kaydederek, kitabın Kıbrıs’ı tarihsel bütünlük içinde birçok boyutta ele almakla birlikte genel olarak Barnabas İncili ekseninde ilerlediğini belirtti. 
Okuyucunun Kıbrıs adası ile ilgili olarak tarihsel bir bütünlük içerisinde 2000 yıllık bir gizemin nasıl aydınlatıldığına tanık olacağını dile getiren yazar Tomgüsehan okuyucunun kitabı okudukça Kıbrıs adasının gizemli tarihine ait şifrelerin teker teker çözüleceğini ifade etti. 
Başkanı Mehmet Harmancı, yazar Tomgüsehan’a Kıbrıs adasının gizemli geçmişine ışık tutacağına inandığı roman için teşekkür etti.
 

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