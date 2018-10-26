banner107
Fenerbahçe 2-0’dan geri döndü
Fenerbahçe 2-0’dan geri döndü
22 0
Yaz saati uygulaması sona eriyor
Yaz saati uygulaması sona eriyor
93 0
Aslan'ın evinde sesi çıkmadı
Aslan'ın evinde sesi çıkmadı
50 0
Karşıyaka lider, Akova takipte
Karşıyaka lider, Akova takipte
645 0
Yenicami oynamadan da lider
Yenicami oynamadan da lider
184 0
Meteoroloji Dairesi'nden toz uyarısı
Meteoroloji Dairesi'nden toz uyarısı
24 0
Cihangir, Davulcu için kazandı
Cihangir, Davulcu için kazandı
639 0
Ocak, Kaymaklı’ya patladı
Ocak, Kaymaklı’ya patladı
160 0
banner82
banner147

‘Kıbrıs’ vatandaşlığı mağdurlarından 5700 başvuru

banner27

Öğretmen sendikalarının, “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlıklarıyla ilgili mağduriyet yaşayan kişiler için aldığı başvuru sayısı 5700’e ulaştı

‘Kıbrıs’ vatandaşlığı mağdurlarından 5700 başvuru
banner192

KTÖS ve KTOEÖS, “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlıklarıyla ilgili mağduriyet yaşadığına inanan kişilerin, aralık sonuna kadar oluşturulan birime başvuru yapabileceğini hatırlattı. 
KTÖS ve KTOEÖS basın toplantısı düzenleyerek, “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı konusunda, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı konusunda mağdur olanlara yardımcı olmak için 15 Şubat’ta KTOEÖS ile başlattıkları kampanya süreci hakkında bilgi vermek istediklerini belirterek, yapılan toplantının ardından müracaat için bir büro açtıklarını, bu konuyla ilgilenmesi için birini görevlendirdiklerini ve müracaatların devam ettiğini anlattı.
Elcil, şu anda ellerinde, 5700 civarında müracaat olduğunu, bu süre içerisinde, müracaatların kategorize edilme işlemlerinin yapıldığını ve Ağustos ayında bu verileri Rum İçişleri Bakanıyla paylaştıklarını hatırlattı.
O görüşmede Rum İşiçleri Bakanlığında bu konuyla ilgili bir birim oluşturulması kararı alındığını belirten Elcil, güneyde oluşturulanla kendilerinin oluşturduğu birimlerin 1 kez bir araya geldiğini ve bazı başvuru dosyalarıyla ilgili çalışma başlatıldığını söyledi.
Elcil, başvurular arasında, tanışma yeri yurtdışı olan 345, evliliğini ve çocuğunu yurtdışında yapmış 45 kişi ve anne baba Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olup vatandaş olamayan 30 kişinin dosyalarının bu birime iletildiğini ve incelenmeye devam ettiğini belirtti.
Önümüzdeki günlerde bu dosyalarla ilgili karar üretileceği bilgisi aldıklarını dile getiren Elcil, bu konunun kapanmadığını ve çalışmaya aralıksız devam ettiklerini vurguladı.


EYLEM
KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ise, vatandaşlıklarla ilgili mağduriyet yaşadığına inananların Aralık sonuna kadar KTÖS’le birlikte oluşturdukları ve KTÖS binasında hizmet veren birime başvuru yapabileceğini söyleyerek, konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve etmeye devam edeceklerini belirtti.

HAKKI
Konunun avukatlarından Murat Metin Hakkı ise, 400 civarında kişinin dosyasıyla ilgili açılım yapılabilmesi hususunda ümit belirttiğini, geriye kalan ve gelecek dosyalarla ilgili de resmi makamlar nezdinde vatandaşlık başvurularının yapılacağını ve o makamlardan da Anayasanın ve yerel mevzuatın öngördüğü zamanda cevap alınamazsa yasal sürecin devreye gireceğini anlattı.
“Bu kolay olmayan uzun ince bir yoldur ancak çelikten sinirlere sahip olunup sabırla ilerlenirse başarılı olunacağına inanıyorum” diyen Hakkı, Rum devletinin de mevzuatının parçası olan uluslararası hukukun kendilerinden yana olduğunu herhangi bir ayrımcılığa ve temel insan haklarının ihlaline çok da uzun süre devam edilemeyeceğini vurguladı.

POLİLİ
Konunun diğer bir avukatı Öncel Polili ise, konunun kesinlikle bir insan hakları sorunu olduğunu ifade ederek, “Kıbrıs’ın Kuzeyinde nasıl bu sorunu çözmek için adım atıyorsak aynı şekilde Kıbrıs Cumhuriyeti’nde de bu sorunların çözülmesi için gerekli çabayı göstereceğiz” dedi.
 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.