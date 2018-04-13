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Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin kuruluş yıldönümü kutlanıyor

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Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin kuruluş yıldönümü kutlanıyor
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Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin kuruluşunun 447. yıldönümü ve İngilizlerden Kıbrıs Türk toplumuna devrinin 62. yıldönümü törenlerle kutlanıyor.
Bugünkü ilk tören, Vakıflar İdaresi Genel Merkezi’nde yapıldı. Törende, saygı duruşunda bulunuldu, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim F. Benter, Atatürk Anıtı’na çelenk koydu.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Benter, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin kuruluşunun 447. yıldönümü ve İngilizlerden Kıbrıs Türk toplumuna devrinin 62. Yıldönümünü çeşitli törenlerle kutladıklarını belirtti.
Yarın kutlamalar çerçevesinde iyilik festivali ve pazar günü de Vakıf Şahir Lefkoşa turu yapacaklarını söyleyen Benter, “bu vesileyle de malını vakfetmiş atalarımızı rahmetle, İngilizlerden Türk idaresine geçmesi için mücadele veren Dr. Küçük ve arkadaşlarını da saygıyla anıyoruz” dedi.
Genel Merkez’deki törenin ardından da Dr. Fazıl Küçük’ün Anıttepe’deki kabrine çelenk konuldu

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