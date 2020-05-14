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"Kıbrıs Türkü ata mesleği olan tarımsal üretime sahip çıkmalı”

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Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Kelle,  “Tarımsal üretimin ne denli önemli olduğu bir kez daha anlaşıldı.  Kıbrıs Türk halkı ata mesleği olan tarımsal üretime sahip çıkmalı” dedi.

"Kıbrıs Türkü ata mesleği olan tarımsal üretime sahip çıkmalı”

Bugün Dünya Çiftçiler Günü... Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, çiftçilerin gününü kutladı.
Günle ilgili mesajında dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgınına da işaret eden Kelle,  “Tarımsal üretimin ne denli önemli olduğu bir kez daha anlaşıldı.  Kıbrıs Türk halkı ata mesleği olan tarımsal üretime sahip çıkmalı” dedi.
Kelle, ülkedeki tarımsal alanların her geçen gün el değiştirdiğini, emlak sektörüne kaydığını da belirterek, “Diğer ülkelere göre tarımsal girdiler KKTC’de çok daha pahalı. Dünyanın en pahalı mazotunu da bizim çiftçimiz kullanıyor” dedi.
Kelle, tarım alanlarının miras yoluyla bölündüğünü, bu nedenle tarımın ölçek ekonomisine olan katkısının her geçen gün düştüğünü kaydetti.
Kelle, 2019-2020 hasat dönemiyle ilgili üreticilerine bir takım uyarılarda da bulundu.
YANGINLARA DİKKAT
Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle şunları kaydetti:
“Olgun sayılan bir yılda üreticilerin kuraklık yaşamaması için hasatta, yol kenarlarındaki arazilerin çevrelerinin saban veya goble ile sürülmesini tavsiye ediyoruz. Kurak bir iklime sahip olan ülkemizde bu yıl da yangınlar artış gösterebilir. Yangınları önleme sadece üreticilerin görevi değil. Halkımız da yol kenarlarına çöp, moloz, şişe ve en önemlisi izmarit atmamalı, bu konuda duyarlı olmalı.” 

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