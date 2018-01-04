Kıbrıs Türk Postaları'nın 54. kuruluş yılı

Kıbrıs Türk Postalarının kuruluşunun 54. yıldönümü kutlanıyor. Kutlama çerçevesinde yarın gelen ve giden gönderilere tarih damgası vurulacak.

Posta Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Postalarının kuruluş yıldönümü olan 6 Ocak hafta sonuna denk geldiği için yarın Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke posta merkezlerinde gelen gönderilerin ön yüzüne, giden gönderilerde ise pul üzerine özel tarih damgası uygulanacak.

