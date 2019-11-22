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Kıbrıs Türk Petrolleri’nde uzlaşı sağlandı grev kalktı

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Kıbrıs Türk Petrolleri’nde uzlaşı sağlandı grev kalktı

 Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Petrol İş Sendikası’nın Kıbrıs Türk Petrolleri’ndeki grevinin varılan uzlaşı sonucu kaldırıldığını duyurdu.

DEV-İŞ’ten yapılan yazılı açıklamada, Petrol-İş Sendikası’nın 14 Kasım’da  toplu iş sözleşmesinin imzalanmaması gerekçesi ile başlattığı süresiz grevin, işverenle karşılıklı uzlaşıya varılarak sonlandırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, “Bu anlamda, 9 gün boyunca emekçilerin hak arama mücadelesine destek veren tüm yoldaş sendikalara ve sınıf kardeşlerimize teşekkür eder yoldaşça selamlarız. Yaşanan süreç hepimize bir kez daha sınıf dayanışmasının, direniş ve hak arama mücadelesinde ne kadar önemli olduğunu bir kez daha teyit etmiştir.” denildi.

Bu arada Kıbrıs Türk Petrolleri’nin yakıt ikmaline yarın yeniden başlayacağı öğrenildi.

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